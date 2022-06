Kuria? Ennemmin neuvottelua

Mitä olen tästä lehdestä lukenut, jonkinlainen eliminoiminen Naton aktiivisesta jäsenyydestä on mahdollista, siis syrjäyttää valtio. Mutta jos vilkaisee karttaa, ymmärtää, miksi Nato ei varmaankaan ole innokas käytännössäkään erottamaan Turkkia jäsenyydestään.



On mahdollista, että Putin toimii Turkin kautta Natoa vastaan, mutta tästä en ole kuullut mitään vakavasti otettavia tietoja. Turkkia ja Venäjää yhdistävät kai lähinnä usko itsevaltiuteen ja ylimmän hallinnon valmius koviinkin otteisiin poliittisen ja käytännön vastarinnan tukahduttamiseksi. Varsinaisia liittolaisia eivät Venäjä ja Turkki nähdäkseni ole, ainakaan vielä.



Varmaankin Putin tukee innokkaasti ja kaikin käytettävissä olevin keinoin Turkin vastahankaa, ja jos tilanne ei laukea Turkkia tyydyttävällä tavalla - saati jos Nato syrjäyttää Turkin -, se kääntynee kohti Venäjää.



Natolla onkin kova itsetutkistelun paikka. Sekä Suomi että Turkki ovat sille erittäin arvokkaita liittolaisia Venäjää ajatellen. Jos tyydyttävää neuvottelutulosta ei saada ja tulee eteen jomman kumman "valitseminen", Suomen geopoliittinen painoarvo lienee vähäisempi kuin Turkin, kun taas aate- ja arvomaailma on lähempänä Natoa kuin Turkin. No, luultavasti koko ajan kulisseissa neuvotellaan - ilman Suomeakin -, joten toivotaan, että neuvotteluratkaisu löytyy. Kaikkiin Turkin vaatimuksiin suostuminen ei nähdäkseni tule kysymykseen.

