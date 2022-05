Suomea sanotaan usein kansainväliseksi mallioppilaaksi. Meillä arvostetaan "länsimaalaisia arvoja" eli sananvapautta, demokratiaa ja yksilöllistä vapautta olla oma itsensä. Suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa ja täällä jokainen on tasavertainen arvoiltaan ja oikeuksiltaan.

Näinhän tämä tarina meneekin, eikö niin? Mutta kun esiripun laskee näyttämölle ja lavasteet heivataan pois tieltä, paljastuukin ruma totuus.

Joidenkin suomalaisten ahdasmielisyydestä kielii jo Turun Teatterisillan sateenkaaritähden kohtalo viime vuodelta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen värein maalattu tähti joutui ilkivallan uhriksi. Sen päällä oli selkeästi poltettu kumia.

Mitäköhän tällaisellakin torpedoinnilla on pyritty saamaan aikaan? Ei voi kuin ihmetellä joidenkin ihmisten logiikkaa.

Tämä kirjoitus ei kuitenkaan ole Teatterisillan pride-tähdestä, vaikka pride-kuukausi onkin alkamaisillaan, vaan maahanmuuttajien törkeästä kohtelusta.

Oma seurustelukumppanini, joka on ulkomaalaistaustainen, joutuu töissä asiakkaan pilkkaamaksi, koska hän ei osaa täydellistä suomea.

Minkälaisella ääliöllä on otsaa ruveta ilkkumaan maahanmuuttajan suomentaidoille? Sitten nostetaan hirvittävä älämölö siitä, että Helsingin kahviloissa työntekijät puhuvat vain englantia. Kysynpä vain, miksiköhän näin on? Ketä motivoi iänikuinen irvailu siitä, että ei osaa suomea mukamas "tarpeeksi hyvin"?

Tässä vaiheessa jokaiselle tekee hyvää katsoa itseään peilistä ja miettiä ihan ajatuksella, haluammeko maahanmuuttajien sopeutuvan suomalaiseen yhteiskuntaan vai haluammeko heidän segregoituvan?

Haluammeko edistää Suomen taloutta vai lisätä syrjäytymistä? Ja ihan ilmaisena vinkkinä, syrjäytyminen vie enemmän verorahoja.

Suomalaisten on aika herätä todellisuuteen. Me emme ole mikään mallioppilas. Meillä on valtava määrä sisäisiä ongelmia turkistarhauksesta vähemmistöjen syrjintään, oli kyseessä sitten seksuaalivähemmistöjen, saamelaisten, karjalaisten, romanien tai ulkomaalaistaustaisten syrjintä.

Suomesta annetaan maailmalle valheellinen roolimallin kuva, mutta todellisuus on ihan päinvastaista. Aina saa hävetä! Ja sinä seurustelukumppaniani loukannut nahjus vasta sietäisitkin hävetä!

Kotoperäinen turkulainen, joka on kyllästynyt suomalaisten muukalaisvihaan