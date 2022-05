Yleisesti määritellään, että "jos kiinteistöillä on yhteistä rajaa, ne ovat naapureita. Toisen kiinteistön takana oleva kiinteistö ei ole naapuri." Samaan tapaan valtiot, joilla on yhteistä rajaa, ovat naapurivaltioita.

Naapurin kanssa täytyy tulla toimeen, vaikka häntä kuinka vihaisi, pelkäisi tai halveksisi. Ei auta, vaikka naapuri olisi haiseva sikala tai roiston vallassa oleva valtio.

Nyt Suomessa on alettu vaatia ”täysikäisiä” päättäjiä jonkinlaiseen totuuskomissioon, koska he ovat vielä viime vuosikymmenenkin aikana pyrkineet ottamaan huomioon myös rajanaapureiden mielipiteitä.

Nyt meille on todettu: ”Nato-Suomen on sopeuduttava ajattelemaan Yhdysvaltain etuja. Washingtonia on myötäiltävä. Nato-jäsenyyden myötä tilanne muuttuu ratkaisevasti. Suomesta tulee Naton ja myös USA:n sisäpiiriläinen erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.”

Vaikuttaa siltä, kuin USA:n itäraja olisi siirretty Salpalinjalle!

Yrjö Saraste

sotaveteraani