Viihdeohjelman nimellä Ylessä lähetetty Lindströmin vetämä sotku oli suorastaan kummallista alapäähuumoria ja katupoikien huutelua.

Luulisi, että Yle-veron käyttö tuo myös joitakin vaatimuksia tekijöille. Ei mitään, ja kuitenkin veronmaksajien pitää sietää tätä sotkua.

Siinä oltiin kaiketi tietävinään, mutta pieleen meni sekin. Ei Juha Sipilä keksinyt sitä kusitolppa-juttua ensimmäisenä, eikä se siitä yleistynyt, vaan sitä käytti ensimmäisenä tietääkseni aikaisempi kansanedustaja Hannes Manninen Torniosta.

Toinen suuri typeryys oli uskonnollisen liturgian sekoittaminen viihdeohjelmaan. Satiiriksi sitä sanottiin, mutta pitäisi tietää, miten sitä tehdään. Eikö sieltä löydy pätevämpiä tekijöitä?

Toinen kummallisuus oli tuo luonto-ohjelma, jossa kansanedustajakin näkyi olevan mukana. Lieneekö vanhempi ohjelma, kun ruudussa näkyi vuosiluku 2017? Monet asiantuntijatkin kehuvat, että hyvä tulos, kun saadaan miljoona linnunpönttöä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Muutamassa kuvassa näkyi, että melkein joka puuhun oli pantu linnunpönttö. Voi pönttöpäät, minä ajattelin. Monilla linnuilla on reviiri, esimerkiksi kirjosiepolla. Se on sellainen "huoripukki", jolla on monta naarasta haaremissaan. Se ei päästä mitään lintua (ei koirasta, ei naarasta) lähellekään omaa haaremiaan. Turha vaiva panna pönttöjä lähekkäin.

Ajan kuluessa pönttöjen narutkin jäävät puiden kasvaessa puun sisään ja katkeilevat, joten niitä pitäisi huoltaa vuosittain.

Taisto Seppänen