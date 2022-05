Turun Sanomissa 24.5. olleessa Ruskon kunnan kiinteistöjen kuntoa koskevassa mielipidekirjoituksessa oli ikään kuin sivulauseessa mainittu, että "Nuorisotalokin on niin homeessa, ettei sitä ole taloudellisesti järkevää korjata, vaan se pitää purkaa".

Paikallislehdessä (Turun Tienoo 19.5.) teknisen lautakunnan purkuperusteena mainitaan kuntoselvitys, jossa on todettu kiinteistön vaativan viemärilinjojen uusimista sekä mittavan remontin esimerkiksi lahovaurioiden takia, hometta ei mainita.

Kyseinen Ruskon Kirkonkylän vanha kansakoulu on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty sr-merkinnällä eli suojeltava rakennus (keskustan asemakaavan muutos ja laajennus 29.9.2014).

Koulu on valmistunut vuonna 1900. Vuonna 1921 sitä laajennettiin veistosalin käsittävällä vinkkeliosalla, jonka pohjakerros on tiilestä. Kaksikerroksiset rakennusosat on rakennettu hirrestä ja ne on perustettu suurille suorakulmaisiksi hakatuille luonnonkiviharkoille. Vanhempi rakennusosa seisoo pääosin kalliolla, nuorempi sen eteläpuolella, itä-länsisuuntaisena.

Rakennus on vuorattu erisuuntaisin laudoitusvyöhykkein, joiden välissä kulkee kerroslista. Rakennuksen ikkunat on uusittu perinteistä mallia noudattaen, pohjoispään kuistilla ja vintin päädyissä on vielä tallella vanhat koristeelliset ikkunat. Rakennuksessa on nykyään betonitiilikatto.

Kyseessä on tyypillinen 1800–1900-luvun koulurakennus. Vanha kansakoulu on ryhdikäs vanha rakennus, joka on edelleen edustava esimerkki yli satavuotiaasta kouluarkkitehtuurista sekä tuon ajan rakentajien käsien taidosta.

Ruskon keskustaajamassa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on maisemallisesti tärkeä ja se antaa ajallista syvyyttä taajamakuvalle, joka pääosin koostuu merkittävästi uudemmista rakennuksista. Kulttuuriympäristö koostuu ihmisen jäljistä ympäristöstämme, mitä moninaisempi ympäristömme on, sitä viihtyisämmäksi sen koemme.

Lautakunnan päätöksessä vedotaan tehtyyn kuntoselvitykseen. Tätä selvitystä ei tunnu oikein kukaan päässeen lukemaan. Se on kuulemma salainen! Miten ihmeessä kuntoselvitys voisi olla salainen? Onko siinä jotain, joka ei kestä päivänvaloa ja kuntalaisten silmiä?

Rakennuksen lahovauriosta voi todeta sen verran, että yhdeltä seinältä näyttää avatun alin vuorilauta ja yksi pystypaneeli. Alin hirsi on lahonnut, mikä on hyvin tavallinen vaurio vanhassa hirsitalossa. Yli satavuotiaassa talossa ne on usein jo uusittu. Ylemmissä hirsissä ei mitään vauriota näy.

Rakennuksen kattorakenteet ovat erinomaisessa kunnossa, niin ikään ne hirret, jotka vinttikerroksessa ovat näkyvissä. Myös rakennuksen alapohja on ainakin vanhan osan keskiosassa erinomaisessa kunnossa ja seisoo silokallion päällä.

Olen yli 30 vuotta työskennellyt vanhojen rakennusten parissa ja lukenut todella monta kuntoselvitystä. Suuri osa selvityksistä on nykyrakentajan koulutuksen saaneiden ja perinnerakentamisesta mitään ymmärtämättömien tekemiä. Usein kuntoselvitykset ovat myös tarkoitushakuisia.

Tästä kuntoselvityksestä en toki voi sanoa mitään, koska sitä ei anneta luettavaksi.

Nykyrakentajalle hirren vaihto on ylitsepääsemätön asia, ei niin etteikö sitä osattaisi tehdä, mutta kun ei haluta, ei kiinnosta, liikaa käsityötä. Korjausrakentajalta se käy kätevästi eikä tuota mitään ongelmaa.

Kun nykyrakentaja arvioi vanhaa rakennusta, niin yleensä kaikki vanhat osat joutavat siinä arvioissa vaihtoon ja toki se on kallista, työ ja materiaalit maksavat.

Korjausrakentaja säästää kaiken säästämisen arvoisen ja uusii mahdollisimman vähän, siten tarvitaan vähemmän korvaavaa materiaalia eikä työtäkään ole niin paljon, kun kaikkea ei uusita. Vanhassa rakennuksessahan on arvokasta se, mikä siinä on vanhaa.

Kun kunnassa nyt on moninaisia tilatarpeita, pääkirjastokin on ollut suljettuna koko alkuvuoden, niin tuntuu todella mielettömälle, että halutaan purkaa kaavassa suojeltu rakennus, jonka kaltaista hirsityön taidonnäytettä ei tänä päivänä pystyttäisi rakentamaan tai olisi varaa rakentaa, sen sijaan, että sijoitettaisiin siihen tällä hetkellä ilman toimitiloja olevia toimintoja.

Eihän rakennus toki ole tällä hetkelläkään käyttämättömänä, siellä toimii ainakin kesäteatteri ja rakennus on myös teknisen toimen varikkoalueen näköesteenä, mikä sekin on tärkeä seikka.

Eija Suna

eläkkeellä oleva rakennustutkija maakuntamuseolta

Rusko