Viime aikoina on puhuttanut Turun kaupungin keskustassa jatkuvasti hupenevat pysäköintipaikat. Toki jokin päinvastainen poikkeuskin on joukkoon mahtunut. Luonnollinen seuraus on ahdingon maksimoimisesta noussut närä. Kaikki kun eivät aivan kritiikittömästi hurraa nykysuuntausta.

Vielä olemassa olevien parkkiruutujen järkevä ja tehokas käyttö tuntuisi olevan ilmiselvää. Muttei ole. Olen vuoden alusta lähtien jo 2–3 kertaa reklamoinut asioista vastaaville henkilöautosta, joka on jo syksyllä 2021 jätetty paikalleen kadunvarsiparkkiin. Jossa taisi talviaikaan olla säännöllinen häätökin kadun huoltotoimenpiteitä varmistamaan. Vaan siinä auto on vielä tänäänkin liikahtamattakaan.

Selitykseksi viranomaiset ovat ensin tarjonneet sitä, että "auto on rekisteröity" ja näin ollen heidän osaltaan "tabu". Mutta entä sen jälkeen, kun katsastusaikakin on ylittynyt kuukausilla? Eikö tilanne mitenkään muutu?

"Jokainen ajoneuvo arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon useampi seikka, jonka perusteella päätös toimenpiteistä tai niistä luopumisesta tehdään. Pääsääntöisesti pitkäaikainenkin pysäköinti on sallittu, jos ajoneuvoa on vielä tarkoitus käyttää liikenteessä."

Eli eivätkö järjestyssäännöt ja liikennelait olekaan eksakteja, voiko olla niitä kumoavia "muita seikkoja"?

Voinko siis "naftaloida" sunnuntaiautoni, jota on tarkoitus käyttää seuraavana vuonna, juhlavuotenani, mihin tahansa kaupungin parkkiruutuun? Entäpä jos kaikki autokerhoharrastajat tekisivät samoin? Vieläkö peruste pitää? Vai onko vaikkapa auton merkillä vaikutusta siihen, miten ärhäkkäästi sakottaja tai hinaussiirtoauto paikalle saapuu?

Juhani Valtonen