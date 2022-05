Nuortentalo, urheilutalo, tanssi- ja juhlapaikka. Tarvashovin tietävät lähes kaikki, sillä vuosien saatossa siellä on moniin erilaisiin tapahtumiin osallistuttu. Ajat ja tarpeet muuttuvat ja ovat luoneet toiminnalle ja rakennukselle omat uudet haasteensa.

Viime viikkoina on Tarvashovin tulevaisuuden näkymistä tehty Liedon kunnassa päätöksiä, joista olemme saaneet lukea lehdistä. Näissä kovasti ennakoidaan rakennuksen purkamisvaihtoehtoa ainoaksi ja oikeaksi toimenpiteeksi.

Toivoisin kunnan päätöksentekoon vastuullisuutta, sillä purkukelpoiseksi määritetty kauppakohde edellyttää vahvat perusteet.

Tarvashovilla on vankka paikallinen ja kulttuurinen historia. Rakennuksen sisä- ja ulkopinta on rakennettu paikallisesta maaperästä paikallisen yrityksen valmistamista savitiilistä ja rakennushankkeet on tehty vahvasti talkoovoimin paikallisten ihmisten, yritysten ja yhdistysten voimin.

Tarvashovissa ovat esiintyneet myös lukuisat mega-artistit niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

Onko Tarvashovi purkukuntoinen rakennus vai onko sen elinkaari vasta alkumatkassa? Asiaa tulee tarkastella nykyistä laajemmin korjaus- ja muutosrakentamisnäkökulmasta. Oleva rakennuskokonaisuus lunastaa paikkansa ympäristössään huomattavasti paremmin kuin lähietäisyydelle juuri rakentunut peltiliiteri.

Tarvasjoella on käyty joitakin keskusteluja Tarvashovin rakennuskokonaisuuden säilyttämisestä rakennusperintölain mukaisena kohteena. Lähtöolettamus on, että Liedon kunta ei ole näitä arvoja ja ominaisuuksia kartoittanut eikä keskustellut asiasta alueen vastuumuseon kanssa.

Nyt kun kohdetta ollaan ryhtymässä myymään ja vielä purkukuntoisena rakennuksena, on syytä tiedostaa, että nykyinen ja tuleva omistajataho ovat tietoisia myös tämän suuntaisesta vaalivasta toimenpiteestä.

Jukka Latokylä