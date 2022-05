Viime vuoden heikot sadot ja kaikkien tuotantopanosten ennätysmäisen raju nousu ovat ajaneet suomalaiset maanviljelijät ja ruuantuottajat hyvin syvään talousahdinkoon.

Valitettavasti tämä vuosi ei näytä yhtään paremmalta kuin edellinen – syyskylvöt tuhoutuivat etelässä valtaosin ja kevätkylvöt ovat viivästyneet kaikkialla kylmän sään sekä märkien peltojen vuoksi.

Maatalouden äärimmäisen huono tilanne on ollut nähtävissä jo syksystä lähtien, mutta silti keskusliikkeet eivät ole olleet valmiita avaamaan sopimuksiaan ennen valtavaa painostusta sekä Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa. Toki nyt tilanteeseen on tullut muutosta esimerkiksi kotieläinpohjaisten tuotteiden osalta, vaikka vasta puolitiessä ollaan.

Määräävässä markkina-asemassa oleva S-ryhmä käyttää valtaansa häikäilemättömästi muun muassa peruna- ja juuresviljelijöitä kohtaan. Miksi suomalaisen perunan pitää maksaa kuluttajalle alle 60 senttiä, jos ruotsalaisesta ollaan valmiita maksamaan 4 euroa? Onko järkeä ajaa suomalainen peruna ja juurestuotanto kannattamattomana alas, kun siitä ei saa tuotantokustannuksia pois? Miksi sopimuksia kaikkien suomalaisten elintarvikkeiden kohdalta ei aukaista?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tätä menoa Suomessa ei enää kohta ole kannattavaa ruuantuotantoa.

Kauppasektori on jo pidemmän aikaa katsonut vierestä maatalouden ahdinkoa, tietäen sen, että he pitävät valtikkaa kädessä tilanteen ratkaisemiseksi. Kauppa on mielestäni toiminut todella edesvastuuttomasti, kun sopimuksia ei avattu aiemmin. Kauppaketjut ovat tehneet jo toista vuotta putkeen historiallisen hyvää tulosta ja samaan aikaan suomalaiset maanviljelijät kärsivät suuresta talousahdingosta ja ennätysmäärä maatiloja joutuu konkurssiin.

Tätä menoa Suomessa ei enää kohta ole kannattavaa ruuantuotantoa. Suomalaiset joutuvat pian tuomaan ruokansa muualta ja näin nostamme edelleen maailmanmarkkinahintoja. Ruokaan ei ole varaa köyhissä maissa ja syömmekin ruuan Afrikan lasten lautasilta.

Mielestäni myös kaupan keskusliikkeiden kommentit tähän vallitsevaan tilanteeseen ovat olleet ontuvia ja törkeitä. Esimerkiksi SOK:n toimitusjohtaja Hannu Krook totesi MT:n haastattelussa, ettei kauppa tingi omasta katteestaan ja näin ollen ratkaisun tulisi löytyä yhteiskunnan maksamasta tuesta, ruuan verotuksesta ja tilakoon kasvattamisesta (MT 11.4.).

Näin ei ole. Investointikykykin tiloilla on nyt nollissa. Ratkaisun tulee löytyä kaupan arvojen muutoksesta tai riittävän vahvoista ruuantoimittajista, jotka pystyvät pistämään kampoihin ahneille kauppaketjuille.

Jos kotimaan keskusliikkeet eivät maksa, myykää toisille toimijoille ja viekää loput laatutuotteenne ulkomaille! Ehkä siellä maailman puhtainta ruokaa osataan arvostaa paremmin.

Kuten jo syksystä asti olen ehdottanut, koko valiokunnan tuella, suojattakoon myös heikomman asemaa lailla!

Anne Kalmari

maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja (kesk)