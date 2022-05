Turun kaupungin päättäjät hyvät, onko tosiaan niin, että kiitollisuutenne yliväsyneille, kaikkensa antaneille ja loppuun poltetuille ehkäisevän terveydenhuollon työntekijöille on puhdas nolla?

Onko niin, että on jo unohtunut se, miten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut lähes lakkautettiin pandemian aikana ja terveydenhoitajia siirrettiin kuin hengettömiä nappuloita ympäri Turun kaupungin toimipisteitä, koronapuhelimesta koronajäljitykseen ja terveysasemille? Jättäen jo ennestään oppilasmäärältään suuret koulut ilman terveydenhoitajaa.

Ja kun takaisin omaan työhön sai taas palata, jätettiin terveydenhoitajat yksin kestämättömäksi kerääntyneen työmäärän alle, huikaten että pärjäile.

Hätähuutoja ei kuulla, ongelmat ovat niin neuvoloissa, kouluissa kuin opiskeluterveydenhuollossa. Työntekijöitä ei saada.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nämä väsyneet taistelijat vastasivat valtavasta urakasta rokottaen kaikki turkulaiset lapset koronaa vastaan ja heidät unohdettiin kaikesta. Mitään kiitosta ei saatu missään kohtaa, lukuun ottamatta sähköpostin viimeisiä rivejä, kiitos joustamisesta.

Ja lisää sataa kurjuutta niskaan, kaikille muille sote-yksiköille on luvattu sitoutumispalkkio, mikäli jää vuoden loppuun saakka töihin. Arvaat varmaan, koskeeko se loppuun poltettuja ehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitajia? Arvasit oikein, ei koske.

Sen lisäksi vielä älyttömyyksissään Turun kaupunki vaatii terveydenhoitajien palaavan takaisin yleistyöaikaan, jossa lähes mahdoton ruokatunnin pitäminen on omaa aikaa ja joka on jo muutenkin heikon palkan päälle 2,5 tuntia lisää työaikaa viikkoon. Tietysti tämäkin keksittiin ratkaista niin, että yleistyöaika ei koske kaikkia ehkäisevän terveydenhuollon yksiköitä, vaan ainoastaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kouluja ja oppilaitoksia.

Tässähän melkein jo nauraisi, jos vain jaksaisi. On ilmeisesti tärkeää, että olo tuntuu jatkuvasti petetyltä, unohdetulta ja vähäarvoiselta. Jos se on Turun kiitos koville osaajille, niin hyvin on onnistuttu.

Kohta saa aikamoista sitoutumisrahaa alkaa tarjotakin, näihin arvoihin ja kohteluun ei kovin moni jaksa enää pitkään sitoutua.

Loppuun poltetut terkkarit