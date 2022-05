Sanottakoon ensimmäiseksi, että terassitaloilla on pitkä historia, ne eivät ole mikään uusi oivallus. Turku vain on nukkunut Ruususen unta.

Ihmettelen suuresti tätä muutamia vuosia kestänyttä äkillistä rakentamisvimmaa.

Kakolan alue alkaa olla niin täyteen ahdettu, että se alkaa muistuttaa ghettoa.

Tampere porskuttaa kehityksessä mennen tullen Turun ohi. Turkuun on iskenyt nyt paniikki miten kuroa Tampereen etumatkaa kiinni.

Jos on pakko (ilmeisesti on) rakentaa Arkipelagi, se tulisi rakentaa todellisia asiantuntijoita konsultoimalla paikkaan, johon se istuu ympäristöönsä luonnollisemmin kuin mihin se nyt on suunniteltu.

Arja Takala