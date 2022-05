Turun kaupungin päätös supistaa tilapäishoitoa 23.5.–4.9. Tilapäishoidon supistamisen ajaksi vakituinen henkilökunta siirretään palveluasumisen yksiköihin.

Tämä uutinen tuli henkilökunnalle yllätyksenä joitakin viikkoja sitten. Siirto ei perustu vapaaehtoisuuteen. Siirtyville hoitajille puhuttiin tuntuvasta palkkiosta, joka lähti lautakuntaan päätettäväksi. Päätöstä tästä ei ole vieläkään pystytty tekemään.

Tilapäishoidon henkilökunnalle tämä on kuormittavaa ja vaikuttaa negatiivisesti työyhteisöön sekä työssä jaksamiseen.

Meillä työntekijöillä on valtava huoli tilapäishoidon asiakkaista sekä heidän omaishoitajistaan ja omaisistaan.

Päivittäin näemme, miten tärkeää työtä teemme, jotta asiakkaat pystyvät asumaan kotona mahdollisimman pitkään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Asiakkaat omaisineen ovat huolissaan, mitä 4.9. jälkeen tapahtuu. Onko tuttu hoitaja täällä enää? Onko koko toimintaa enää? Missä? Miten paljon on paikkoja? Paljon avoimia kysymyksiä tulee.

Irtisanoutumisia on jo tullut ja tulee sekä sairauspoissaolot kasvavat.

Irtisanoutumisia on jo tullut ja tulee sekä sairauspoissaolot kasvavat. Yleisesti on tiedossa, että kaupungilla on vaikeuksia rekrytoida hoitajia. Palkkaus on huono.

Turun tulisi nostaa palkat ympäristökuntien tasolle ja harkita rekrytointipalkkiota naapurikuntien tapaan.

Hyvinvointialueelle kun siirrytään, on palkkaus kuitenkin harmonisoitava.

Turku olisi varmasti saanut pidettyä palkkalistoilla osan irtisanoutuneista ja olisi kilpailukykyisempi uuden hoitajan valitessa työnantajaa, jos palkkaus olisi nostettu keväällä 2022 naapurikuntien tasolle.

Hoitajia tilapäishoidosta