Turun Sanomissakin on ollut monta uutista, joissa turkulainen taloyhtiö on siirtynyt menestyksellisesti käyttämään maalämpöä. Näissä menestystarinoissa Turku Energia Oy:n kaukolämpöverkosta on irtauduttu ja rakennettu vaihtoehtoinen järjestelmä.

Varissuolla on Varissuon Lämmön omistama aluelämpöverkko ja hakekattilalaitos. Runosmäessä aluelämpöverkko on paikallisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallussa, koska ne omistavat Runosmäen Lämpö Oy:n.

Runosmäen kiinteistöjen lämmitysratkaisujen ympärillä on jo pitkään ollut erikoista kiehuntaa. Runosmäen Lämpö rakentaa parhaillaan isoa ilma-vesi-lämpöpumppulaitosta, joka valmistuu tuotantokäyttöön marraskuussa. Turku Energia on ryhtynyt rakentamaan Runosmäessä kaukolämpöverkkonsa mittavaa laajennusta. Runosmäkeen on nyt syntymässä kaksinkertainen lämmitysverkko!

Lisäksi eräillä asuntoyhtiöllä on hankkeita, joilla pyritään melko isojen investointien avulla vieläkin halvempaan hintatasoon. Viimeksi mainitut hankkeet ponnistavat siitä, että valtio-omisteinen ARA (nyky-nimeltään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) jakaa näihin hankkeisiin sen verran verovaroja avustuksina, että ne saadaan näyttämään taloyhtiöiden näkökulmasta kannattavilta.

Saavutettava etu – jos se toteutuu – on kuitenkin hiuksenhieno ja isojen investointien laina-ajat pitkiä, joten mahdollinen hyöty konkretisoituu vasta ehkä 20–30 vuoden kuluttua.

Silloinkin edellytetään, että lainojen korot eivät kohoa paljon nykytasosta ja että sähköenergian hintaero ei nouse verrattuna keskitettyyn vaihtoehtoon, joka hyötyy sähkössään muun muassa II-veroluokan tuomasta edusta.

Ympäristömielessä Runosmäen sisäisillä ratkaisuilla ei ole juuri eroa. Myös asuntojen poistoilman lämmön talteenotto (LTO) on sisällytettävissä keskitettyyn ratkaisuun, ja ainakin silloin pienenevä lämmönkulutus tuo enemmän säästöjä kuin hajautetuilla järjestelmillä voidaan saavuttaa.

Lämmitys ei tosin vielä vuodenvaihteen jälkeen ole niin kallista, että matalissa taloissa LTOn kannattavuus olisi ilman muuta selvä asia. Ympäristömielessä tällainen lisäys on silti varmaan suositeltava samoin kuin julkisivujen korjaamisen kautta saavutettava lämmönhukan vähentäminen. Tällä yhdistelmällä myös ARA saataisiin taas tukitoimineen peliin mukaan.

Aluelämmön nakertaminen ei ole pitkällä aikajänteellä viisautta, eikä moninkertaisilla järjestelmillä tietenkään saavuteta maksimaalista taloudellista etua.

Emme voi vaikuttaa Turku Energian ratkaisuihin, koska niillä on varmaan omistajan, eli Turun kaupungin, sekä poliitikkojen tuki.

Itse ajattelen, että vielä ratkaisuaan pohtivien taloyhtiöiden kannattaisi nyt katsoa, miten keskitetty laitos toimii ja mihin hintataso todella asettuu. Ehkä nyt ei ole syytä kiirehtiä päätöstä, joka aika pian olisi tehtävissä paljon vahvemmalta tietopohjalta.

Surulliseksi vetää tätä puuhastelua katsellessa. Mieleen muistuu tarina hölmöläisten rakentamasta talosta, jossa kärsittiin pimeydestä, koska ei ollut lainkaan ikkuna-aukkoja. Kun Pekka sitten hölmöläisille ikkunan tekemisen konstin näytti, avasivat asukkaat seiniä niin paljon, että katto putosi niskaan.

Timo Salonen

Runosmäen Lämpö Oy:n hallituksen jäsen