Turun Sanomat uutisoi 22.5. Ruskon kunnan kiinteistöjen huonosta kunnosta. Kunnan kirjasto on kokonaan käyttökiellossa, edes kirjoja ei saa palauttaa sisäilmaongelmien takia palautusluukusta. Nuorisotalo on niin homeessa, ettei sitä ole taloudellisesti järkevää korjata, vaan se pitää purkaa. Karhukallion päiväkoti on määrätty kiireisesti korjattavaksi sisäilmaongelmien takia.

Kuntalaiset ja henkilöstö ovat antaneet näiden kaikkien kiinteistöjen sisäilmaongelmista palautetta kunnalle jo useiden vuosien ajan. Useiden kuntalaisten lukuisat valitukset ja pyynnöt selvittää kiinteistöjen sisäilman laatua on painettu villaisella. Kunnan tekninen toimi on toistuvasti sivuuttanut nämä selvityspyynnöt milloin milläkin verukkeella.

Sisäilmasta oireilevia henkilöitä on vähätelty ja leimattu julkisissa keskusteluissa jopa luulosairaiksi.

Joitakin pintapuolisia tutkimuksia sisäilmaan liittyen on saatettu tehdä, jonka jälkeen kaiken on todettu olevan kunnossa, vaikka käyttäjät jatkavat oireiluaan.

Tutkimukset ja selvitykset ovat olleet täysin riittämättömiä ongelman laajuuteen nähden. Kun asianmukaiset tutkimukset on viimein tehty, tilat on määrätty välittömästi käyttökieltoon, purettavaksi tai nopealla aikataululla perusteellisesti saneerattaviksi.

Merttelän koulun kiinteistössä ollaan nyt vastaavassa tilanteessa sisäilman osalta. Useat vanhemmat ja henkilökunnan edustajat ovat esittäneet kunnalle huolensa homeen hajusta koulun sisätiloissa. Tilannetta on lukuisten pyyntöjen jälkeen selvitetty joillakin pintapuolisilla mittauksilla, joita aiempina vuosina nyt käyttökieltoon laitetuissa kiinteistöissäkin on tuloksetta tehty.

Turun Sanomien saamien tietojen mukaan (TS 22.5.) Ruskon kunnan tekninen virasto on nyt ratkaissut Merttelän koulun sisäilmaongelmat. Nyt olisikin mielenkiintoista saada kunnan tekniseltä toimelta selvitys siitä, miten tällä kertaa asia selitetään parhain päin riittäviä tutkimuksia tekemättä.

Raision kunnan Ruskon kiinteistöistä vastaavan terveystarkastajan mukaan kunta on velvollinen tekemään Merttelän koulun kiinteistöön samanlaisen kattavan tutkimuksen kuin nyt käyttökieltoon tai välittömien korjaustoimien alle asetettuihin kiinteistöihin on tehty.

Onko todella niin, että Ruskon kunnan tekniselle toimelle kirjojen homepölyttömyys on tärkeämpää kuin päiväkotien ja koulujen lasten terveys ja hyvinvointi ja oikeus opiskella terveiksi todetuissa rakennuksissa?

Miten on mahdollista, että näin moni kunnan kiinteistö on päästetty näin huonoon kuntoon palautteista huolimatta? Muhiiko seuraava sisäilmaongelma kunnantalolla, Ruskotalolla ja Kirkonkylän koulun kiinteistössä?

Mistä tekninen virasto on saanut salassa pidettäviä terveystietoja tietoonsa, etteivät ”lapset tai muutkaan” ole käyneet terveydenhuollossa Merttelän koulun sisäilman vuoksi?

Onko Ruskon kunta miettinyt, että ennakoivalla kiinteistöjen hoidolla ja varhaisella ongelmiin puuttumisella kustannukset ja tulevaisuuden terveysongelmat jäisivät paljon pienemmiksi verrattuna kalliisiin ja pakon edessä tehtyihin hätäratkaisuihin?

Joukko huolestuneita ruskolaisia veronmaksajia