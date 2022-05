Turun Sanomien artikkeli (20.5.) "Turun kauppatorin urakan budjetti ylittyy – projektijohtaja epäilee olevansa ainoa henkilö, joka uskoo aikataulun pitävän" aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta turkulaisissa. Tori tunnetaan myös matkailijoiden keskuudessa ja heidänkin on tärkeä tietää, että uudistuva tori on avoinna tänä kesänä.

Artikkelista saa käsityksen, että torille ei ole pääsyä ja se on pelkkä työmaa eikä siellä käydä kauppaa. Avajaisiakin povataan vasta Turun päiväksi.

Tori kuitenkin elää. Työmaasta huolimatta myyntialue on turvallinen ja siellä palvellaan maanantaista lauantaihin. Toriparkki on auki, sitä kannattaa kokeilla. Sinne on helppo ajaa Yliopistonkadulta ja sieltä pääsee hissillä torille asioimaan. Torille pääsee myös jalkaisin Wiklundin kulmasta ja Aurakadulta.

Tori tarvitsee asiakkaansa juuri nyt.

Piki Kettinen

iloisen torikauppiaan vaimo