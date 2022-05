Kupittaan siirtolapuutarha on Turun vanhin siirtolapuutarha ja ainoa, joka on auki vierailijoille ympäri vuoden. Siirtolapuutarhakäytössä alue palvelee suurta joukkoa ihmisiä enkä usko, että siitä olisi muussa käyttötarkoituksessa vastaavaa hyötyä kaupungille.

Siksi haluan nostaa esiin mielestäni keskeisiä kulttuurihistoriallisia, sosiaalisia ja ekologisia syitä, jotka puoltavat alueen säilyttämistä siirtolapuutarhana.

Kupittaan siirtolapuutarha on yksi niistä paikoista Turussa, joilla on selvästi oma luonteensa. Tämä ei toki ole yllättävää, onhan alue toiminut siirtolapuutarhana jo lähes 90 vuoden ajan.

Erityislaatuisen tunnelman huomaa parhaiten, kun alueella vierailee itse. Käytäviä pitkin kierrellessä ja perinteistä siirtolapuutarhahenkeä edustavia palstoja ihaillessa pääsee kokemaan historian elävästi osana tätä päivää.

Osa mökeistä on edelleen alkuperäisessä muodossa ja niiden yksityiskohdista huokuu menneiden vuosikymmenten estetiikka. Palstoilla keskitytään hyöty- ja koristekasvien viljelyyn – niistä jokaisella on oma, persoonallinen tyylinsä. Kokonaisuutena alue on puutarhaharrastajan aarreaitta täynnä vanhoja, harvinaisia omenapuita ja arvokkaita perinneperennoja.

Matkailukohteena Kupittaan siirtolapuutarha on kiinnostava niin kotimaisille kuin ulkomaalaisille vierailijoille, mutta samalla se palvelee turkulaisia laaja-alaisesti. Alueeseen voi tutustua omatoimisesti kaikkina vuodenaikoina ja kokea itsensä tervetulleeksi virkistäytymään ja nauttimaan kaupunkiluonnon moninaisuudesta.

Alueella toimii päiväkoti ja mökkiläisiä edustava Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry tekee yhteistyötä yli kymmenen organisaation kanssa lisätäkseen siirtolapuutarhan käyttöä eri ryhmien keskuudessa. Esimerkkeinä nostettakoon lähialueen vanhainkodit, joiden asukkaille järjestetään mahdollisuus ulkoilutus- ja virkistystoimintaan, ja Turun yliopiston museologian oppiaine, jonka kanssa tehdään yhteistyötä alueen kehittämiseksi.

Kupittaan siirtolapuutarhalla järjestetään myös erilaisia taide- ja kulttuuritapahtumia unohtamatta perinteisiä puutarhatapahtumia. Niiden aikana palstojen portit ovat auki vierailijoille.

Luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan Kupittaan siirtolapuutarhalla monin keinoin. Uudenmaankadun puoleinen palstarivi on muutettu yhteiskäytössä olevaksi puistopuutarhaksi, jota hoidetaan luonnonmukaisin menetelmin alueella viihtyviä kasveja vaalien. Puistopuutarha jakautuu erilaisiin osiin kuten metsäpuutarhaan, kaupunkiniittyyn ja perhospuutarhaan. Puutarhanhoidossa vältetään torjunta-aineita ja lannoitteita, minkä johdosta alueella viihtyy runsas eliöstö.

Puistopuutarha on miellyttävä paikka myös ihmisille. Jos kaupungin vilinässä kaipaa rauhoittumismahdollisuutta, voi alueella liikkua polkuja pitkin nauttien ympärille levittäytyvästä vehreydestä. Aukeammissa kohdissa voi pysähtyä piknikille tai levähtää hetkeksi penkeille kuuntelemaan lintujen laulua.

Kaikenikäiset voivat hyödyntää aluetta oppimisympäristönään. Esimerkiksi lapsille on tilaa tutustua niin kasveihin kuin maaperän elämään.

Kupittaan siirtolapuutarha on idyllinen paikka, harvinainen keidas keskellä kehittyvää kaupunkia. Kun Turku kasvaa ja asuminen tiivistyy, tällaiset kaikille avoimet virkistys- ja viheralueet tulevat olemaan yhä tärkeämpiä.

Mainitsemiani kulttuurihistoriallisia ja sosiaalisia arvoja samoin kuin kaupunkiluontoon liittyviä arvoja ei voida säilyttää, jos Kupittaan siirtolapuutarhan alueelle tulee merkittävää uudisrakentamista. Vaikka rakentamisen paine keskittyisi vain osaan alueesta, se vaarantaisi kasvillisuuden ja muun eliöstön hyvinvoinnin kaikkialla Kupittaan siirtolapuutarhassa. Vastaavat riskit sisältyvät myös laajamittaiseen viherrakentamiseen.

Kupittaan siirtolapuutarhalla viljelevät mökkiläiset ovat innokkaita tekemään yhteistyötä alueen potentiaalin saavuttamiseksi. Vuoropuhelun kautta voidaan suunnitella uudenlaista toimintaa ja vastata erilaisiin toiveisiin.

Alueen säilyttäminen siirtolapuutarhana mahdollistaa sen kehittämisen entistä vetovoimaisemmaksi ja merkityksellisemmäksi osaksi Turkua.

Anne-Marie Tuikka

mökkiläinen vuodesta 2020