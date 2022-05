Helsingin Sanomat uutisoi 13.2. erilaisista toimenpiteistä, joilla voitaisiin vähentää ylipainoa. Yksi idea oli ”lihottaviin” elintarvikkeisiin laitettavat varoitustarrat, joka on mielestäni aivan naurettava idea.

Kun näin uutisen, se pilasi päiväni. Olin siitä niin vihainen, koska se todennäköisesti lisäisi enemmän riskiä sairastua syömishäiriöön kuin vähentäisi ylipainoa.

Syömishäiriötkin ovat yleistyneet ja ovat yhteiskuntamme yksi ongelma. Yksi tekijä syömishäiriöiden yleistymisessä on kulttuurimme häiriintynyt ruokapuhe. Ruokaa demonisoidaan ja jaotellaan hyviin ja huonoihin aivan liian paljon kulttuurimme ruokapuheessa ja tämän täytyy loppua.

Varoitustarrat lisäisivät riskiä syömishäiriöihin sillä perusteella, että ne lisäisivät luokittelua hyviin ja huonoihin ruokiin ja pahimmassa tapauksessa syömishäiriötä sairastava ei enää koskaan tule ostamaan näitä varoitusmerkin saaneita ruokia – varsinkaan kun yhteiskuntakin on antanut tuomionsa niille.

Sen lisäksi sosiaaliset paineet lisääntyisivät muun muassa sillä, että syömishäiriöinen ei uskalla ostaa varoitusmerkin saaneita tuotteita, koska pelkää muiden katsovan tuomitsevasti ja näin kaupassa käymisestä tulee yhä ahdistavampaa syömishäiriöiselle.

Hämmennystä aiheuttaa myös se, miten varoitusmerkin saavat elintarvikkeet edes valikoitaisiin. Mitkä ovat lihottavan ruoan määritelmät? Tämä on jo todistettu ongelmaksi esimerkiksi nutri-score-merkkijärjestelmällä, jossa voimakassuolainen leipä kuuluu parhaaseen luokkaan.

Myös jo sana lihottava on harhaanjohtava, koska mikään yksittäinen ruoka-aine ei ole yksinään lihottava vaan ruokavalio. Sen lisäksi ylipainon taustalla vaikuttavat tekijät ovat paljon moninaisemmat. Harvoin ihminen on ylipainoinen vain siksi, että ei jaksa katsoa ravintoarvoja. Esimerkiksi kun stressi on suuri, ihminen hakee helposti hyvää oloa mielihyvää tuottavasta ruoasta ja yleensä nämä ovat epäterveellisiksi määriteltyjä. Vaatii siis jonkin verran voimavaroja syödä terveelliseksi mielletyllä tavalla.

Yhteiskunnassa pitäisikin keskittyä enemmän mielenterveyden edistämiseen, jos haluttaisiin ihmisten huolehtivan enemmän itsestään.

Uutisessa ehdotettiin myös yhdeksi keinoksi verotusta, joka on mielestäni ihan hyvä idea, koska sillä ei lyötäisi aivan päin kasvoja elintarvikkeen epäterveellisyydestä ja se vähentäisi ehkä jopa ylipainoakin. On nimittäin tutkittu, että Suomessa hinta ohjaa hyvin paljon ostosten tekoa.

Yleisestikin terveellisen ruoan pitäisi olla epäterveellistä halvempaa, jotta tulotaso ei vaikuttaisi itsestä huolehtimiseen. Verotuksessakin tosin ongelmaksi muodostuu, miten tuotteet määritellään. Paljousalennuksien kieltämisen idean ymmärrän myös.

