Vaikutusvaltaisen saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724–1804) mukaan usko Jumalan olemassaoloon ja sielun kuolemattomuuteen ovat käytännöllisen järjen postulaatteja eli perusolettamuksia, jotka antavat toivoa moraalin toteutumiselle. Moraali luo perustan yhteiselämälle ja siten kehittää hyvää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Kantin näkemys muistuttaa kohdittain Matteuksen evankeliumissa (Matt: 5-7) olevaa vuorisaarnaa, joka on Jeesuksen eettisen julistuksen ydin. Vuorisaarna on inspiroinut monia uskonnollisia ja filosofisia ajattelijoita, esimerkiksi Leo Tolstoita, Mohandas (Mahatma) Gandhia ja Martin Luther King Junioria, väkivallattomuuteen ja vihan voittamiseen. Myös monien kansakuntien johtajat esiintuovat näitä teemoja ja toivottavat kansalaisilleen Jumalan siunausta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosti Suomen eduskunnalle 8. huhtikuuta pitämässään puheessa vihanpidon loppumisen välttämättömyyttä: "Meidän täytyy tehdä parhaamme, että jopa tämän ihmisiämme vastaan käydyn superjulman sodan jälkeen meidän sydämemme pysyvät ystävällisinä ja avoinna muulle maailmalle. Uskon tähän, koska vihan täytyy hävitä ja vapauden voittaa. Ensin Ukrainassa ja sitten muualla maailmassa, missä tyrannia yrittää nostaa päätään."

Zelenskyin huhtikuun 24. päivän pääsiäistervehdyksen tulevaisuuden visio perustui vahvasti kristilliseen uskoon: "Orantan kuvan yläpuolella on Psalmin sanat: 'Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee.' Tänä suurena päivänä me kaikki uskomme, että aamu koittaa pian."

Sodan aikana monien kansojen johtajat turvautuvat Jumalaan ja vetoavat Raamatun teksteihin. Usko rohkaisee ihmisiä elämään kriisienkin keskellä ja antaa heille tulevaisuuden toivon.

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, opettaja ja pappi

Turku