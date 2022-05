Aavistus siitä, mihin liemeen jouduimme 24.2, sai uudet kasvot, kun Turkin presidentti Erdogan iski heti pahasti siihen luottamukseen, että liittyminen Natoon, 30 maan veljelliseen yhteisöön, olisi pelkkä läpihuutojuttu. Taas tarvitaan diplomatiaa, peli jatkuu, lopputuloksen voi vain arvailla.

Tätä se planeettamme asioiden hoito on, kaikkeen pitää varautua. Yhteistä kaikille on, että on vain koettava, mitä tuleman pitää!

Läpi aikojen on pohdittu mallia, joka ratkaisisi muun muassa turvallisuuskysymyksemme. Yhdistyneet kansakunnat ovat herättäneet toivoa yhteisestä aseriisunnasta, rauhanturvaamisesta. Hyvää on välillä saatu aikaan, mutta hampaattomaksi on tuokin järjestö usein osoittautunut.

On ainakin kolme vaatimusta, jotta "ihannemaailma" oikeasti toteutuisi.

1. Tulee löytyä yksimielisyys, ymmärtää ja tahtoa samaa.

2. Jokaisen yhteisöön kuuluvan, vastuulliseen ikään tulleen, tulee liittoutua, pyrkiä itse elämään sovittujen periaatteiden, sääntöjen mukaan.

3. Kaikkia näin toimivia tulee oikeudenmukaisesti kohdella yhdenvertaisina jäseninä. Yhteisön keskuudessa ei ole köyhyyttä, kun jokainen saa oikeutetun tarpeen mukaan.

Onko tuttua? Aloitettaisiin ensin perheestä.

Tuomo Isokangas

Nokia