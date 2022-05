Kun aikanaan näin Tyksin P-sairaalan suunnitelmat, ajattelin kauhulla, että toivottavasti Kiinamyllynkadun satavuotisia isoja puita ei kaadeta. Tyrmistykseni oli suuri kun huomasin, että juuri niin oli käynyt. Ja vielä kauheampaa oli, kun kävi ilmi, että puut kaadettiin erehdyksessä!

Kaadettuja puita ei koskaan saada takaisin, vaan upea ja historiallinen puusto ja Kiinamyllynkadun ainutlaatuinen miljöö on ikiajoiksi tuhottu. Mikään poliisitutkinta ei saa niitä takaisin. On tietenkin reilua, että tekijät saatetaan vastuuseen. Vähintä, mitä Tyks voi tehdä, on istuttaa 15 puuta kaadettujen tilalle!

On kauhean surullista, että samaan aikaan kun taloja rakennetaan kovalla kiireellä, puilla ei näytä olevan mitään arvoa. Uudiskohteiden, myös P-sairaalan tapauksessa, tonteilla kyllä on riittävästi tilaa niin että puusto voidaan säästää, jos se vain oikeasti halutaan suunnittelussa ottaa huomioon!

Turku on tässä kyllä näyttänyt huonoa esimerkkiä, koska puita kaatuu milloin missäkin päin Turkua kovalla kädellä. On surullista, että kaunis Turku on itse tuhoamassa omaa vehreyttään, kaunista puustokulttuuriaan ja asumisviihtyvyyttä.

Puilla ei ole mitään arvoa?