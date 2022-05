Suomen sotaan saakka olimme ruotsalaisia, 1809 Venäjä valtasi alueemme Ruotsilta. Tämän jälkeen kuuluimme Venäjän keisarikuntaan autonomisena suuriruhtinaskuntana itsenäisyyteemme 1917 saakka.

Suomen matka osaksi länsimaista kulttuuria on ollut pitkä. Matkan varrella on ollut poliittinen luoviminen Venäjän suuriruhtinaskuntana, itsenäistyminen, sisällis-, talvi- ja jatkosodat, Neuvostoliiton romahdus, EU-jäsenyys, sopimukset Ruotsin ja Britannian kanssa ja tuleva Nato-jäsenyys.

Nyt spekuloidaan ja pelätään Venäjän hybridi- ja muita vaikuttamiskeinoja Suomeen Nato-prosessin aikana. Venäjä ei saavuta jatkossa mitään hyötyä erilaisilla kiusanteoilla Suomen suuntaan. Näkisinkin, että Venäjän hybridihyökkäykset, rajaloukkaukset ynnä muut kiusanteot eivät kohdistu meihin jatkossa ainakaan merkittävissä määrin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomi ollessaan Natossa on Venäjän rajanaapuri kuten Venäjä on vastaavasti Suomen. Molempien maiden etu on järkevät naapuruussuhteet.

Venäjä ei saavuta jatkossa mitään hyötyä erilaisilla kiusanteoilla Suomen suuntaan.

Venäjän raakamaisen Ukrainan sodan takia Venäjän ja länsimaiden yhteydet ovat huonot. Taloudellinen ja poliittinen aktiivisuus laskee.

Venäjällä näyttää olevan sisäpoliittisia ongelmia, niissä tilanteissa on maailman historiassa aikaisemminkin lähdetty sotaan valloitusretkille.

Venäjän rauhoittumiseen voi mennä parikymmentä vuotta. Tämän jälkeen on kaupankäynnin kehittämisen vuoro, josta Suomikin voi merkittävästi hyötyä.

Kauko Määttä

diplomi-insinööri

Imatra