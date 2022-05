Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kertoivat yhteisessä tiedotteessaan, että Suomen on haettava ensi tilassa puolustusliitto Naton jäseneksi. Tämä tiedote oli ehdottomasti odotettavissa.

Naton jäseneksi hakeminen on yksi Suomen historian isoimmista päätöksistä. Odotettavissa on, että eduskunta äänestää asiasta, vaikka yleinen mielipide kansankin keskuudessa on Natoa puoltava. On tärkeää, että kansanedustajat saavat sanoa aidosti mielipiteensä ja että päätös tehdään avoimesti ja harkiten.

Vaikka presidentin ja pääministerin tiedotteessakin mainitaan, että tulee toimia ripeästi, ei se tarkoita sitä, että päätöstä hätiköitäisiin tai että Suomi toimisi paniikinomaisesti.

Oleellista on, miten me suomalaiset toimimme lähitulevaisuudessa. Informaatiovaikuttamisen uhka on suuri, puhumattakaan sotilaallisesta painostuksesta, kuten rajaloukkauksista tai joukkojen tuomisesta lähialueillemme. Meihin on jo nyt yritetty vaikuttaa ja varmasti tullaan yrittämään tulevaisuudessakin.

Psykologista turvallisuuden tunnettamme pyritään horjuttamaan ja tämä vaatii meiltä henkistä kriisinkestävyyttä.

Sosiaalisessa mediassa leviävät erilaiset videot ovat saavuttaneet minutkin ja myönnän, että itsekin olen kokenut ahdistuneisuuden tunnetta niistä. On tärkeää, että pidämme mielessä lähdekriittisyyden ja ettemme anna pelolle ja ahdistukselle valtaa. Me olemme aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, jotka osaavat arvioida kriittisesti eri lähteiden todenperäisyyttä ja omaamme hyvän medianlukutaidon.

On luotettava tulevaisuuteen, puolustuskykyymme ja Suomen valtion toimintakykyyn tilanteessa kuin tilanteessa. Suomalaiset ja Suomi ovat vahvoja ja olemme varautuneita. Emme ole yksin.

Henna Takatalo

(kesk)