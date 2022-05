Turussa on harvinaisen paljon persoonallisia pientaloalueita. Vanhimmat ovat satavuotiaita, uusimmat tämän vuosituhannen puolelta. Kaikilla on oma ilmeensä ja omat tarinansa kerrottavana.

Siksi pientaloalueiden asukkaat toivovat, että Turun kaupungin luottamushenkilöt ja päättäjät ymmärtäisivät vaalia kunkin alueen erityisyyttä silloinkin, kun alueilla tehdään muutos- ja kunnostustöitä.

Iso-Heikkilän omakotialuetta alettiin rakentaa vuonna 1938. Valtaosa rintamamiestaloista valmistui vasta sodan jälkeen.

Nopealla vilkaisulla rakennukset näyttävät samanlaisilta, mutta kiireetön kävelijä havaitsee, että jokainen talo on omaperäinen yksilö. Alueen tontit ovat suuria, sillä pula-ajan asukkaiden piti itse tuottaa juureksensa ja perunansa.

Tätä ajatellen säästettiin tonttimaata nerokkaalla ratkaisulla: neljän talon saunarakennukset sijoitettiin yhteiseen kulmaan toisiinsa kiinni. Kun maalia vihdoin alkoi saada, kukin maalasi oman neljänneksensä haluamallaan värillä.

Olisi hauska tietää, onko yhtä taloudellista suunnittelua käytetty muuallakin?

Nykyään Iso-Heikkilä on vehreä puistomainen keidas. Pihoilla on isoja vanhoja hedelmäpuita, pensaita ja koristekasveja. Niistä saavat nauttia myös palvelutalon ja kerrostalojen asukkaat kävelyretkillään.

Joskus saattaa pihalle putkahtaa outo kasvi. Se on luultavasti peräisin kasvitieteellisestä puutarhasta, joka sijaitsi Iso-Heikkilässä vuosina 1924–1956. Osa kasveista villiintyi ja levisi lähiympäristöön ja kasvien siemenet ovat saattaneet levätä maassa vuosikymmeniä.

Tällaiseen maisemaan suunnitteilla oleva asfaltointi sopii varsin huonosti. Varmaan on ajateltu, että asfalttikatu on siisti ja autoilijoiden kannalta hyvä. Kielteisiä näkökohtia on kuitenkin useita.

Esimerkiksi lapsiperheet pelkäävät, että asfaltointi lisää ajonopeuksia. Lisäksi se saattaa tulla kalliiksi johtuen öljypohjaisten aineiden hinnan noususta. Tällä hetkellä bitumin ylle heittyy myös ulkopoliittinen varjo.

Toivon, että päättäjät pohtivat niin Iso-Heikkilän kuin muidenkin pientaloalueiden muutos- ja kunnostustöitä monelta kannalta.

Turun monimuotoiset pientaloalueet tarjoaisivat hienoja mahdollisuuksia myös polkupyöräretkille. Voisiko johdattaa sekä oman kaupungin väkeä että matkailijoita tutustumaan niihin pyöräillen?

Iso-Heikkilässä tarinoiden aikajana ulottuu keskiajalta nykypäivään ja jopa avaruuteen asti. Siellä Yrjö Väisälän löytämä pikkuplaneetta kantaa nimeä Iso-Heikkilä.

Suunnittelijoille tiedoksi: olisin valmis avaamaan pihani ja puutarhani polkupyöräretkeilijöille.

Marja-Leena Niitemaa

Iso-Heikkilän asukas