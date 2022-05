Nato-keskustelua on nyt käyty lehtien ja eri medioiden kautta koko 2022 alkuvuosi. Tuonkin tässä artikkelissa esille oman kantani asiaan.

Allekirjoittaneen omakohtaiset, ensimmäiset kontaktit Nato-maihin ovat 1970-luvulta, jolloin aloimme kiertää Eurooppaa moottoripyörillä. Ensin kiertelimme Pohjoismaita, jolloin ajoimme Nato-maa Norjaan. Se ei ollut mitenkään ihmeellinen kokemus. Olihan siellä valokuvauskielto-alueita, mutta ei mitään muuta.

Tämän jälkeen seuraavana kesänä suuntasimme Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Ajoimme Ruotsin halki Tanskaan, joka oli myös jo silloin Nato-maa. Siellä ei näkynyt mitään ihmeellistä.

Tanskan halki ajettuamme lautalla pääsi silloiseen Länsi-Saksaan. Siellä ajellessa Nato-joukkojen läsnäolo oli järkytys nuorelle miehelle. Pidin koko Länsi-Saksaa miehitettynä maana. Naton koneet olivat koko ajan ilmassa ja pitkät Nato-joukkojen kolonnat ajoivat autobaanoja.

Silloin ajattelin, että en halua koskaan Suomen liittyvän Naton jäseneksi, jos joukkojen toiminta on tällaista. Mutta se olikin sitä kylmän sodan kylmintä aikaa. Kymmeniä kertoja sen jälkeen pitkin Eurooppaa ajellessa voi todeta, että ajat ovat muuttuneet.

Oma ajatukseni Natoon liittymisestä on ollut pitkälti sama aina vuoteen 2014. Tämän jälkeen on itänaapurin toiminta tullut entistä häikäilemättömämmäksi, jonka kruunasi vuoden 2022 helmikuu. Tämän helmikuun jälkeen on mennyt kaikki luottamus Venäjän johtoon.

Jos Venäjän johto on ilmoittanut vuoden 2022 alussa, että Venäjä ei koskaan tule hyökkäämään Ukrainaan, niin mitä Ukrainassa nyt tapahtuu? Näyttääkin siltä, että Venäjän erityisellä sotilasoperaatiolla tarkoitetaan itsenäisen valtion siviilikohteiden tuhoamista. Eli tämä voi tapahtua mille tahansa Venäjän rajanaapurille, joka ei ole puolustusliitto Naton jäsen.

Kun länsimaat auttavat Ukrainaa lähettämällä sinne sotilaskalustoa, niin Venäjä ilmoittaa, ettei saa auttaa Ukrainaa, koska se vaarantaa Euroopan turvallisuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on se, joka vaarantaa Euroopan turvallisuutta.

Tämä hyökkäys itsenäisen valtion rajojen yli onkin saanut Euroopan yhdentymään tiiviimmin ja saa viimeisetkin Venäjän lähimaat liittymään puolustusliitto Naton jäseniksi.

Tämän johdosta Suomenkin pitää liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi, koska yhteenkään Naton jäsenmaahan ei ole virallisesti hyökätty. Suomen pitää myös neuvotella ja saada Naton artikla 5. kaltaiset turvatakuut heti jäsenhakemuksen jättämisen jälkeen, koska nyt olemme liittymässä puolustusliitto Naton jäseneksi Euroopassa vallitsevan sodan aikana, mitä ei ole koskaan tapahtunut puolustusliitto Naton historiassa, perustamisen jälkeen.

Tämä asia ymmärretään varmasti myös Naton johdossa, koska nyt Euroopassa soditaan.

Pertti Leppänen

Lieto