Viime aikoina verkkokauppatilausten kohtalo on ollut kuin arpapeliä: Mistä paketin saa tällä kertaa hakea?

Vaikka kuljettajaksi on tilausta tehtäessä valittu jokin muu kuin Posti, vaikkapa Kaukokiito, niin harmittavan usein esimerkiksi Verkkokauppa.comissa tapahtuva "arvonta" päätyykin Postin valintaan.

Seuraavaksi tapahtuu lähetyksen noutopaikan arpominen Postissa. Viimeksi meillä noutopaikka oli Naantalin kaupungin keskustan K-kauppa. Etäisyys määränpäästä eli saaristossa sijaitsevasta Palvan saaresta on 30 kilometriä. Palvan lähellä olevassa Teersalossa mantereen puolella on muuten Postin toimipiste…

Edellisellä kerralla noutopaikka oli Lieto. Etäisyys 58 kilometriä. Kotiportille Palvan saareen tilauksen toimitus ei onnistu lainkaan, jos kuljettajaksi on osunut Posti. Syynä on se, että Palvan saarelle pääsemiseksi on uskaltauduttava Finnferries'in lossille. Merimatkaa on 7 minuuttia suuntaansa. Postin pakettien kuljettaja kertoi, että heiltä on kielletty lossille ajo. Niinpä paketit jäävät lossirantaan mantereen puolelle – jos niitä ei ole viety etäisiin jakelukeskuksiin.

Onhan merelle menossa aina riskinsä. Tällä selällä upposi alus – taisi olla Suomen sodan aikana syyskuussa 1808.

Postin viimeisin tempaus on postinjakeluun puuttuminen. Turun Sanomien (25.4.) mukaan postimerkillistä kirjepostia ja sanomalehtiä jaetaan vastaisuudessa haja-asutusalueille vain kolmesti viikossa, jos uusi postilakiesitys hyväksytään eduskunnassa.

Tosin sanomalehtien osalta muutoksessa on seuraava takaportti: Muiden kahden päivän sanomalehtijakelu tullaan kilpailuttamaan, ja valtio osallistuu sanomalehtiyhtiöiden jakelukustannusten rahoittamiseen. Jos paikkakunnalla ei löydetä sopivaa sanomalehtien jakajaa, postille osoitetaan jakamisvelvoite kaikille viidelle viikonpäivälle.

Operaation tarkoituksena on kustannusten säästäminen. Samassa uutisessa mainitaan, että Postin postipalveluista vastaavan johtajan mukaan jakelun harvennuksilla voidaan säästää jopa 30 miljoonaa euroa.

Kuinkahan paljon johto voi laskea saavansa tästä säästöstä ja tulosparannuksesta bonuksina? Aikaisemmin johdon tulospalkkiot ovat olleet varsin runsaskätisiä: Bonukset saattoivat olla jopa 60 prosenttia vuosipalkasta. Ja samaan aikaan irtisanottiin henkilökuntaa (TS 27.3.2020).

Säästöjen tavoittelusta on kysymys myös edellä kuvatussa postilähetysten kokoamisessa etäisiin jakelukeskuksiin perille toimittamisen sijasta.

Postin tavoitteena ei kuitenkaan voi olla säästäminen ja toimintansa kutistaminen lopulta lähes olemattomiin. Eikä myöskään bonusten tahkoaminen johdolle.

Bonukset näyttävät kannustavan johtoa tekemään henkilöstövähennyksiä ja muita asiakaspalvelua heikentäviä säästöjä. Nyt olisikin otettava asiakaspalvelun parantaminen Postin ykköstavoitteeksi.

Pekka Pihlanto

Turku