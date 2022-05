Olin torstaina mukana kuuntelemassa Logomossa Itämeriasiaa. Kotiin tultuani alkoi jokin asia kilkuttaa takaraivossa ja sehän oli Ilkka Herlin. Hän on perustanut Elävä Itämeri säätiön ja Carbon Action -projektin. Miksi Ilkka Herlinin nimi ei tullut esiin ollenkaan? Hänellähän on menossa laajoilla tiluksillaan hienoja tutkimuksia ja niitä on jo toteutettujakin.

Onko jokin eturistiriita olemassa, kun Herlinin osuutta ei mainittu? Hän käyttää omaa varallisuuttaan hankkeittensa eteenpäin viemisessä, mutta Logomon tilaisuudessa ei puhuttu muusta kun valtion rahoituksesta.

Budjettirahoitus Itämeren suojelussa saattaa olla unelmaa vaan, kun otetaan huomioon tosiseikat.

Eräs ratkaisu lantaongelmaan on karjatalouden siirto pohjoisemmaksi eli esimerkiksi Kuopion leveysasteen yläpuolelle. Pohjoisessa heinä kasvaa hienosti. Lantaongelma ratkeaa sillä, että 7 kuukautta vuodesta karja on laitumella ja saadaan taatusti grass fed -lihaa kulutukseen. Ei tarvita soijaa eikä väkirehuja juurikaan.

Etelän pellot pitää uudistaa siten, että humuskerros saadaan paksummaksi. Viittaan Herlinin maapolitiikkaan omilla pelloillaan.

Kun noinkin merkittävä Itämeren tilasta huolestunut ja sen eteen töitä tekevä ihminen unohdettiin kokonaan, pidän Logomon tilaisuutta torsona.

Matti Miinala