Näinä päivinä nurmikot puskevat uutta vihreää. Samanaikaisesti lehtien sivut täyttyvät mainoksista: ruohonleikkuria uutta mallia, robottileikkuria pörräämään pihoille, pörriäisten sijaan.

Miksi nurmikoita oikeastaan on pihoilla ollenkaan? Ne voisi hyvin korvata huolettomalla tekonurmella.

Mikäli on uskominen tanskalaista dokumenttia "Haluamme luonnon takaisin" (Yle Areena), siiliksi leikatussa nurmikossa on yhtä paljon elämää kuin kivilaatassa – tai tekonurmessa. Asiantuntijat, biologit, hyönteistutkijat kertovat, että luontokato on ihmisille ilmastonmuutoksen veroinen uhka.

Hyönteiset ovat hätää kärsimässä metsässä, maaseudulla ja kaupungissa. Hyönteiset syövät luonnonkukkien mettä, linnut syövät hyönteisiä, eikä ketju pysähdy siihen. Me ihmiset olemme osa sitä, meidän ravintomme ja hyvinvointimme on luonnosta riippuvaista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaupungit ja taajamat viimeistelevät hyönteisten ahdingon puunatuilla nurmikoilla.

Nykyinen metsänhoito on köyhdyttänyt metsiä ja maatalous on tehotuotantoa lannoitteineen. Kaupungit ja taajamat viimeistelevät hyönteisten ahdingon puunatuilla nurmikoilla.

Vaikka ei nyt saataisi ketoja ja "rikkaruohoja" eli luonnonkukkia pihoille ja puistoihin, vähin mitä voisi tehdä on, että nurmikoita leikataan harvemmin, nurmikkosiemenissä olisi mukana apilaa ja teiden pientareet jätettäisiin ajamatta.

Ihmisten asenteiden muuttaminen on hidasta, mutta kaupungin viherpalveluilta voisi odottaa ajantasaisia toimia.

On outoa, että Suomen tapaisessa insinöörivetoisessa maassa ei tässä asiassa huomioida asiantuntijoiden tutkimustietoa. Pariisissa tehdään viherrakentamista kaupungin keskustan katoille ja Tanskassa on herätty muutoksen tarpeeseen.

Leena Laurila

Uittamo, Turku