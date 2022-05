Toimivat ja saavutettavat terveyspalvelut ovat keskeinen osa opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukyvyn ylläpitämistä. Korkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. YTHS:ssä hoitoonpääsy on kuitenkin vakavasti kriisiytynyt koskien myös Turun seutua.

Vuonna 2021 ammattikorkeakoulujen terveydenhuolto siirtyi YTHS:n palveluiden piiriin. Muutos lähes tuplasi YTHS:n palveluiden käyttäjät. Samaan aikaan korona on kurittanut terveydenhuoltoa, vaikeuttanut hoitoonpääsyä ja lisännyt hoitovelkaa.

Turun YTHS:n toimipisteessä jonotusajat ovat venyneet jopa kolmeen kuukauteen ja jo tammikuussa on annettu aikoja syksylle.

Odotusajat ovat kestämättömiä myös Turun alueella erityisesti mielenterveyspalveluissa. Opiskelijat ovat joutuneet kohtuuttomasti kärsimään koronan aikaisista rajoituksista ja siihen liittyneestä pitkään jatkuneesta etäopetuksesta. Koronan myötä nuorten mielenterveys- ja syömishäiriöt ovatkin selvästi kasvaneet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Etävastaanotoilla on yritetty osaltaan helpottaa nuorten tilannetta. Erilaisten vastaanottomuotojen kehittäminen on tärkeää, mutta lyhyissä Chat-palveluissa ei pystytä läheskään kaikkea hoitamaan.

Opiskelijat ovat velvollisia maksamaan Kelalle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltomaksua. Maksu on pakollinen, mutta sillä ei tällä hetkellä ole mahdollista saada tarpeellista hoitoa. YTHS:n on pystyttävä paremmin vastaamaan opiskelijoiden hoidontarpeeseen.

Nuoria on myös epäreilusti ohjattu muista julkisen terveydenhuollon palveluista YTHS:ään, vaikka myös opiskelijoilla on oikeus käyttää muita julkisen terveydenhuollon palveluita. On myös kohtuutonta, että opiskelijat joutuvat maksamaan YTHS:n palvelusta, jota eivät pääse kuitenkaan käyttämään.

Opiskelijoiden terveysongelmiin on ehdottomasti vastattava ja estettävä ongelmien paheneminen sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskaiksi kantaa. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen mahdollistaa myös sen, että meillä on jatkossa työkykyisiä veronmaksajia.

Mia Laiho

LT, kansanedustaja (kok)

Saara-Sofia Siren

kansanedustaja (kok)