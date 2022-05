Vast: kaikilla on

Työvoimapulaa on povattu ainakin 1980-luvulta asti. Pakkohan sen oli joskus konkretisoitua. Tähän ei ole vaikuttanut niinkään sosiaaliturvan vaihteleva (ja viime parina vuosikymmenenä lähinnä reaalisesti laskeva) taso, vaan ikärakenteen muutos. Siis suurten ikäluokkien eläköityminen ja pitkään jatkunut matalahko syntyvyys.



Toinen syy on ylitehostaminen, jolla ison työttömyyden aikana on saatu kiskottua yhdestä työntekijästä 1,5-2:n tehot, jolloin on voitu panna työntekijöitä pihalle kiihtyvällä tahdilla. Kun toiminta alkaa lopulta jo takellella työntekijöiden vähyydestä (erityisesti hoitoalalla ja muulla julkisella sektorilla!), niin pakkohan se sitten on yrittää saada työntekijöitä takaisin.



Myös kaikenlainen työsuhteilla kikkailu alkaa kostautua - osa-aikaisuudet, nollasopparit, tynkätyösuhteet, heittopussityösuhteet (töihin kutsuttessa), ilmaiset harjoittelut jne. Ensinnäkin työnantajapuoli alkaa ilmeisesti vihdoin huomata, että vakituisella, tyytyväisellä ja osaavalla työvoimalla on arvonsa. Toisekseen työntekijät tietenkin välttävät mahdollisuuksien mukaan epäreiluja työnantajia, jotka sitten julkisuudessa kitisevät työvoimapulaansa.



Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa.