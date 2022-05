Vast: Kitkerää tilitystä

Nato-vastaisuuden leimaaminen "vanhaksi poliittiseksi ajatteluksi,... joka on muuttunut kitkeräksi ja hyödyttömäksi" on ihan yhtä rakentavaa kuin Nato-innostuksen leimaaminen esim. "hetken vouhotukseksi, joka on hunajaa Ukrainan sodasta panikoiville, mutta muuten hyödytöntä". Kyse on mielipiteistä; ei vastakkaista mielipidettä tarvitse ottaa henkilökohtaisesti eikä sitä tarvitse leimata yksioikoisen vääräksi.