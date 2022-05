Kirjoitan tämän kuntalaisena, hoitajana ja työsuojeluvaltuutettuna. Huolestuneena seuraan Turun kaupungin yrityksiä selviytyä työntekijäpulasta ja potilasturvallisuuden säilymisestä kotihoidossa. Tehtävät päätökset tulevat heikentämään entisestään kotihoidon kriittistä tilannetta.

Päätös lakkauttaa tilapäishoidon paikat 23.5.–4.9. väliseksi ajaksi on lyhytnäköinen. Tilapäishoitoa käyttävät asiakkaat ovat usein muistisairaita tai muuten paljon hoitoa tarvitsevia ja he hyötyvät tilapäishoidosta toimintakyvyn ylläpitämisen tukemiseksi. Heidän omaisensa saavat tarvitsemansa hengähdystauon huolehtiakseen omasta jaksamisestaan.

Jos omaisia ei ole, hoidon toteutus on pääsääntöisesti kotihoidon vastuulla. Tilapäishoidon väliaikainenkin lakkautus näyttäytyy siten kotihoidon työtaakan lisääntymisenä, erityisesti, kun vapautuvaa henkilökuntaa ei sijoiteta kotihoitoon.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla oli 28.4. kotihoidon kriteereiden kiristäminen. Kriteereitä on tärkeä tarkastella säännönmukaisesti, mutta on pidettävä mielessä kotihoidon perustavoite tukea asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään.

Tätä tavoitetta vastaan on heiltä jo aikaisemmin evätty mahdollisuus säännönmukaiseen ulkoiluun tai kuntouttavaksi tarkoitettuihin kaupassakäynteihin kotihoidon hoitajan tukemana. Tehty päätös on täysin ristiriidassa kotihoidon arvojen ja kirjattujen tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi ulkoilu on yksi tärkein ihmisen toimintakykyä kokonaisvaltaisesti tukeva asia. Ulkoilu ja liikunta ylläpitävät ja parantavat lihaskuntoa ja ennaltaehkäisevät kaatumisia. Ulkoilu parantaa mielenterveyttä ja säilyttää ihmisen sosiaalisia kontakteja.

Kaupassa käynti hoitajan tukemana auttaa säilyttämään kognitiivisia taitoja ja antaa positiivisia kokemuksia ikäihmisille.

Meillä on kotihoidon asiakkaita ilman ulkoilua siitäkin huolimatta, että kolmas sektori on apuna. Kotihoidon hoitajat kokevat eettistä kuormitusta joutuessaan hoitamaan asiakkaita kiireessä tietäessään pystyvänsä parempaan ja asiakkaiden tarvitsevan enemmän hoitoa ja hoivaa. Tätä samaa eettistä kuormitusta aiheuttavat tilanteet, joissa asiakas ei pääse ulos kodistaan moneen kuukauteen heidän toiveistaan huolimatta.

Samaan aikaan asiakkaina on myös heitä, jotka ikänsä puolesta eivät kuulu vanhuspalveluiden apujen piiriin. Tilanne on syntynyt, koska kaupungilla ei ole sopivia yksiköitä hoitamaan heidän tarpeitaan ja tästä syystä he päätyvät kotihoitoon.

On muun muassa alle 65-vuotiaita päihteiden väärinkäyttäjiä, nuoria vammaisia sekä muita, joiden oikea paikka ei ole kotihoidon asiakkaana. Heidän hoitonsa toteutuminen pitäisi suunnitella siten, että he saavat asianmukaisen hoidon oman erityisalan osaamiseen suuntautuneelta taholta. Tällaisia tahoja ei tällä hetkellä ole riittävissä määrin.

Kotihoidossa on asiakkaina ikäihmisiä, joiden hoidon tarve ei välttämättä tällä hetkellä täytä kriteerejä, mutta etenevän sairauden vuoksi he ovat hoidon piirissä. Näin varmistetaan, ettei kukaan muistisairas tai sairauden vuoksi heikentynyt ihminen putoa yhteiskunnan turvaverkon läpi.

Alle 5 tuntia kuukaudessa apua saavat eivät enää kuuluisi kotihoidon piiriin. Kriteerien tiukentuessa huoli kotiinsa unohdetuista vanhuksista on todellinen.

Aluehallintovirasto on tehnyt viime syksynä työsuojelutarkastuksia useille kotihoidon alueille. Tarkastuskäynneillä viranomainen totesi pitkäaikaista haitallista kuormitusta esiintyvän melkein joka alueella. Erityisesti keskityttiin psykososiaaliseen kuormitukseen, joka tarkoittaa työstä johtuvia kuormitustekijöitä: työmäärää, kiirettä, johtamista, työvälineitä, tiedonkulkua, perehdytystä jne.

Pitkäkestoinen kuormitus muuttuu haitalliseksi, jos työntekijällä ei ole mahdollista palautua. Tämä voi aiheuttaa työkyvyn laskua ja sairauspoissaoloja.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle antamassaan selvityksessä kaupunki kertoo kotihoidosta puuttuvan kroonisesti 120 työntekijää ja hoitajia on irtisanoutunut jo tänä vuonna 72 kappaletta. Tätä pulaa paikkaamaan on ostettu vuokratyövoimaa Sarastia Rekryltä.

Pääsääntöisesti sijaiset ovat osaavia ja kullan arvoisia alueillamme. Kuitenkin on tilanteita, joissa sijaiset eivät tee sovittuja tehtäviä eivätkä noudata työaikoja. Tämä kuormittaa vakituista henkilökuntaa entisestään.

Sijaisia on helpommin saatavilla viikonloppuihin ja tämä on aiheuttanut sen, että vakituiset hoitavat arkiaamut sijaisten saadessa viikonloput tai arkipyhät. Nämä vuorot, joista tulisi pienen peruspalkan päälle kaivattua lisää, ovat tärkeitä myös vakituisille hoitajille.

Sijaisena saat parempaa palkkaa ja paremmat työvuorot. Tämä kannustaa hoitajia irtisanoutumaan ja hakeutumaan itsekin sijaiseksi. Kun vielä pidetään mielessä, että ympäristökunnat tarjoavat korkeampaa palkkaa, on lopputulos nähtävissä.

Työvoimapulan ratkaiseminen tuomalla Filippiineiltä työntekijöitä hoitajien avuksi sisältää riskejä. Puuttuva kielitaito luo tilanteita, jossa elintärkeä havainto voi jäädä tekemättä tai oikean laatuinen hoito saamatta. Perehdytys on työnantajan vastuulla, mutta kuka uudet hoitajat perehdyttää? Onko hoitajilla voimavaroja pitkäjänteiseen opastukseen valmiiksi kuormittavassa tilanteessa?

Kaupungin päättäjien olisi pikaisesti palattava päätöksenteossa perusasioiden ääreen. Vanhusten kotihoidon pitäisi profiloitua tarkemmin nimensä mukaisesti. Olisi tärkeää pohtia päätösten vaikutusten kokonaisvaltaisuus.

Kaupungin pitäisi kiinnittää työnantajapolitiikassaan huomioita tasavertaiseen kohteluun ja parempaan johtamiseen, jotta ne jäljelle jääneet sitoutuneet hoitajat eivät enää irtisanoutuisi. Vakituiset työntekijät tarvitsevat työnantajalta arvostusta sekä palkan, hyvän johtamisen että inhimillisten työolojen muodossa.

Minna Kottonen

työsuojeluvaltuutettu

Turun kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut