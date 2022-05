Voikukka, tieteelliseltä nimeltään Taraxacum officinale, koristaa keltaisten kukintojensa loistolla toukokuun lopun ja kesäkuun alun tienvarsia, pientareita ja pihoja. Ne tarjoavat runsaan ravinnon mettä ravintonaan käyttäville hyönteisille.

Voikukka on alun perin euraasialainen laji, mutta se on levinnyt ihmisen mukana Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Australiaan. Voikukka on eriytynyt useiksi alalajeiksi, joiden väliset erot voivat olla hyvin vähäisiä.

Yleisesti rikkakasvina pidetty voikukka on kuitenkin erinomainen ruokakasvi, jonka kaikkia osia ehkä vartta lukuun ottamatta voidaan käyttää ravintona. Sen lehdet sopivat salaatteihin, keittoihin ja muhennoksiin sekä kuivattuina yrttijuomiin. Voikukan nuppuja voidaan käyttää kasvilisäkkeinä. Nuput voidaan paistaa kevyesti pannulla öljyssä suolalla, mustapippurilla tai valkosipulilla maustettuna.

Voikukka sisältää paljon kalsiumia, rautaa, C- ja A-vitamiineja. Voikukan lehdet sisältävät luteoliinia, joka on tehokas antioksidantti, flavonoideihin kuuluva kemiallinen yhdiste.

Mikä saa monet ihmiset vihaamaan voikukkaa ja käyttämään kohtuuttomasti voimavarojaan sitä vastaan taistelemiseen? Eikö voikukan kirkkaankeltaisten kukintojen kirjoma nurmikko ole silmää paljon enemmän ilahduttava kuin tasaisen vihreä, luonnottoman steriilin näköinen nurmikko?

Miksi nähdä vaivaa kasvattamalla arkoja kukkia, joiden kasvualustat vaativat loputonta kitkemistä?

Voikukka on luonnon oma koriste, joka tarjoaa mieltä ylentävän ilahduttavaa kukkaloistoa alkukesän päivinä.

Syy vihaan saattaa löytyä ihmisten turhamaisuudesta. Täysin kitketty nurmi ja moitteettoman siistit kukkapenkit ovat perinteisesti olleet osoitus omistajansa tarmokkuudesta, varakkuudesta ja arvosta.

Entisaikojen kartanoissa oli työvoimaa puutarhan moitteettomana pitämiseen. Nykyiseltä ydinperheeltä sellainen ei onnistu ilman suuria uhrauksia muusta elämästä.

Myrkkyjen käyttö voikukkien torjuntaan on mielestäni täysin moraalitonta. On parempi hyväksyä luonnon monimuotoisuus ja nauttia sen kauneudesta.

Erkki Perämäki

eläkeläinen

Kaarina