Rauhanomainen Euroopan unioni rakennettiin vuosisatojen sodan ja tuhon jälkeen. Se on ollut menestys ja tuonut ihmisiä mantereellamme lähemmäs toisiaan – niin konkreettisesti jaetulla lainsäädännöllä kuin laajemmin yhteisillä arvoilla.

Tuskin on EU:n elinaikana ennen ollut niin monen mielestä niin tärkeää jakaa ja puolustaa yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Venäjän provosoimaton aggressio ei ole hyökkäys vain Ukrainaa vastaan, se on hyökkäys eurooppalaisia arvoja vastaan, joita Ukraina haluaa jakaa.

Venäjän hyökkäys ja brutaalit ihmisoikeusrikkomukset ovat hyökkäys rauhaa, demokratiaa ja vapaiden kansojen oikeutta valita oma tiensä kohtaan. Kuten Ukrainan kaupunkien johtajat kertovat: he pitävät kilpeä demokratialle ja maksavat puolustuksesta korkean hinnan.

Kreml on aliarvioinut ennen kaikkea ukrainalaisten rohkeuden, mutta myös eurooppalaisen solidaarisuuden. Tämän päättäväisyytemme on paitsi jatkuttava myös vahvistuttava.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ukrainasta päivittäin tulevien uutisten vierellä moni tuntee voimattomuutta. Kuitenkin jo lähelle katsoessa näkee toimintaa. Heti hyökkäyksen alusta kaupungit lähettivät Ukrainaan ripeästi humanitaarista apua ja toivottivat pakolaisia tervetulleiksi. Useat suomalaiset kaupungit ovat luvanneet lahjoittaa vähintään euron asukastaan kohti sodan runtelemaan Ukrainaan.

Presidentti Zelenskyi on pyytänyt kaupunkeja muodostamaan ystävyyssuhteita ukrainalaisten kollegojensa kanssa. Tällaisessa yhteydessä on mahdollisuus jakaa asiantuntijuutta, tukea ja vahvistusta. Monilla suomalaisilla kaupungeilla on ystävyyskaupunki Ukrainassa ja toivottavasti vielä useammalla on jatkossa. Jotkin eurooppalaiset kaupungit ovat luvanneet auttaa ystävyyskaupunkinsa tuhotun koulun tai päiväkodin rakentamisessa sodan päätyttyä.

Euroopan unionin asukkailla on monta tapaa toimia. Eurooppapäivänä korostuu yksi: EU:n perusarvojen vahvistaminen. Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet. Mikään ei ole autoritäärisyyteen pyrkiville hallinnoille ja liikkeille vahvempi vastavoima.

Niina Ratilainen

Euroopan alueiden komitean jäsen

kaupunginvaltuutettu (vihr)