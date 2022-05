Maanantaina 2.5.Turun Sanomissa julkaistussa jutussa "Testosteroni tekee miehen" käsitelty lisääntymisendokrinologian ja fysiologian emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemi väittää hormonien määrittävän sukupuolen. Jutussa myös toistetaan väite sukupuolentutkimuksesta "muodikkaana" "mielipiteen alueena". "Totuudeksi" mielletään biologia ja luonnontieteet.

Sukupuoli ei selvästi ole professorin asiantuntemuksen ydinalaa.

Sukupuoli on moninainen ja monimutkainen käsite, joka ei palaudu biologian tarjoamaan kahtiajakoon. Niin sanotun sosiaalisen ja biologisen sukupuolen välinen suhde on paljon monimutkaisempi kuin Kari Salmisen juttu antaa ymmärtää. Biologinen sukupuoli ei ole sosiaalisen sukupuolen "pohja", josta se olisi johdettavissa aukottomasti.

Ihminen on kulttuurisesti ja sosiaalisesti määräytyvä olento. Biologia ei määritä kohtalonomaisesti yhteiskunnallista elämää, ihmisten käytöstä ja sukupuolten välisiä eroja ja hierarkioita. Esimerkiksi sukupuolten välinen epätasa-arvo ja valtasuhteet eivät perustu ikuisiin biologisiin tosiasioihin vaan ovat monimutkaisten historiallisten kehityskulkujen tulosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Luonnollistamalla sukupuolieron vääjäämättä biologiasta seuraavaksi ja antamalla sille merkityksiä, joita sillä ei ole, estämme yhteiskunnallista muutosta.

Nykyinen käsityksemme sukupuolesta on monimutkaisen, myös väkivaltaisen historian tulos, ja on vain hyvä, että sitä on alettu purkaa.

Hormoneista, esimerkiksi testosteronista, on mahdollista puhua ja kirjoittaa myöntäen, ettei asia ole yksioikoinen eikä biologia sukupuolen ymmärtämisen ilmeinen ja "luonnollinen" perusta. Nykyinen käsityksemme sukupuolesta on monimutkaisen, myös väkivaltaisen historian tulos, ja on vain hyvä, että sitä on alettu purkaa.

Biologialla on merkitystä, mutta se ei ole ainoa eikä keskeisin selitys sosiaalisille ja kulttuurisille ilmiöille – joita tutkii muun muassa sukupuolentutkimus.

Ennu Leiwo

humanististen tieteiden kandidaatti, kotimaisen kirjallisuuden ja sukupuolentutkimuksen opiskelija