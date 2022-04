Suomi on edelläkävijämaa kielellisten oikeuksien turvaamisessa lainsäädännössä. Perustuslain mukaan suomen ja ruotsin kielellä on yhdenvertainen asema Suomen kansalliskielinä ja kielilaissa säädetään tarkemmin, miten kielelliset oikeudet velvoittavat hallintoa. Juridinen suoja on vahva.

Suomi ei kuitenkaan onnistu elämään todeksi potentiaaliaan kaksikielisenä yhteiskuntana. Kieliraja suomen- ja ruotsinkielisen Suomen välillä on edelleen olemassa ja toisen kotimaisen kielen osaaminen on laskenut.

Tutkimukset osoittavat, että suomenkielisen väestön asenteilla ruotsin kieltä kohtaan ja ruotsin kielen osaamisen välillä on yhteys. Mitä paremmat ruotsin kielen taidot suomenkielisillä on, sitä myönteisemmin he suhtautuvat ruotsin kieleen ja kulttuuriin Suomessa (Himmelroos & Strandberg et al., 2020).

Meidän on luotava luonnollisia yhteyksiä kieliryhmien välille molemminpuolisen ymmärryksen vahvistamiseksi. Ystävyyskoulutoiminta nostetaan usein esille keinona vahvistaa Suomen kaksikielisyyttä (esimerkiksi hiljattain hallituksen kansalliskielistrategiassa), mutta yhteistyölle ei ole ollut olemassa toimivia rakenteita.

Hanasaaren Svenska nu -verkosto ja Svenska folkskolans vänner ovat kuluneen lukuvuoden aikana toteuttaneet laajan ystävyyskouluhankkeen, johon osallistuu 18 suomen- ja ruotsinkielistä koulua. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä kielirajan yli sekä esitellä hyviä ystävyyskoulutoiminnan käytäntöjä.

Svenska nu -verkoston tavoitteena on, että oppilaat uskaltavat käyttää oppimaansa ruotsia ja löytävät sisäisen motivaation oppia kieltä lisää.

Yksi koulupareista ystävyyskouluhankkeessa on Puolalanmäen lukio ja Katedralskolan i Åbo. Hankkeen tiimoilta oppilaat ovat osallistuneet tandem-harjoituksiin pienryhmissä, kouluilla on ollut vaihtopäiviä ja ryhmät ovat vierailleet Wäinö Aaltonen -museossa yhdessä.

Yhteistyön moottori ovat luonnollisesti osaavat opettajat Arto Heiskanen ja Riikka Jutila, jotka ovat muodostaneet läheisen yhteyden. Hanke on toiminut lähtölaukauksena hedelmälliselle yhteistyölle turkulaisten lukioiden välillä.

Yhteydet ikätovereihin ja inspiroivat kulttuurielämykset avaavat uuden maailman oppilaille ja osoittavat konkreettisesti, miksi maamme on kaksikielinen. Kannustamme kaikkia maamme kouluja ystävyyskoulutoimintaan kielirajan yli.

Mikael Hiltunen

projektipäällikkö

Hanasaaren Svenska nu -verkosto