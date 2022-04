Turun kaupungin päätös poistaa taidemuseon edustalla sijaitseva Lenin-patsas sillä perusteella, että se on Ukrainan tilanteen johdosta jotenkin muuttunut kiusalliseksi, on outo, kun samaan aikaan Aurajokirannassa on edelleen patsas Aleksanteri I:stä ja Kaarle Juhanasta liittämässä Suomea osaksi Venäjää.

On outoa, että poistettavaksi halutaan nimenomaan Suomen itsenäisyyttä ajanut Lenin, ei isovenäläisyyttä ajanutta Aleksanteria.

Putin on nimennyt sekä Suomen että Ukrainan itsenäisyyden bolshevikkien ja Leninin virheiksi. Mikäli Aleksanteri ja Putin olisivat saaneet päättää, olisi Suomi pysynyt osana Venäjää.

Lisäksi Aleksanteri I:n ja Putinin retoriikka ja puheet vastaavat muutenkin toisiaan. Arvotutkija Anneli Portman on verrannut näiden herrojen puheita ja todennut, että niissä on merkittäviä yhtäläisyyksiä.

Erityisesti juuri Turun patsaaseen liittyvässä tilanteessa Aleksanteri I:n pitämä puhe Suomen ja Puolan Venäjään liittämisen jälkeen muistuttaa Portmanin mukaan suuresti Putinin puhetta hänen liitettyään Krimin Venäjään. Samanlaiset puheet kertonevat myös samanlaisesta isovenäläisestä aatemaailmasta.

Tältä pohjalta ei voi kuin ihmetellä tehtyä päätöstä ja sen antamaa viestiä.

Lisäksi tulisi edelleen miettiä laajemmin historian ja patsaiden suhdetta. Patsaat voimme hävittää, mutta historia ja sen tapahtumat eivät siitä muutu. Olisikin syytä mieluummin panostaa historian opiskeluun kuin patsaiden kaatamiseen.

Tiina Sandberg

Skp:n pääsihteeri