#kansallinen lukutaitostrategia, #lukeva kunta, #lukeva koulu, #lukuliike ja monet muut risuaidalla koristellut suunnitelmat ja keinot pyrkivät tukemaan ja edesauttamaan kaikkien suomalaisten lukutaitoa mutta ennen kaikkea nuorten lukutaitoa ja -intoa.

Turun seudun äidinkielenopettajat eli TSÄO ry, jonka jäsenistöön kuuluu niin Turun kuin myös Kaarinan, Raision, Naantalin, Pöytyän, Tarvasjoen, Halikon, Mynämäen, Paimion sekä yksityisten oppilaitosten opettajia, antaa joka vuosi ilmaisen työpanoksensa Turun kirjamessuilla. Aktiiviset äidinkielenopettajat mahdollistavat peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille elämyksen: nämä saavat lukea uusinta kirjallisuutta sekä haastatella messuilla kirjailijoita, joiden teokset edustavat kirjallisuutta laidasta laitaan tieto- ja harrastekirjoista elämäkertoihin sekä tietenkin kaunokirjallisuutta dekkareista fantasiaan.

Vuoden 2021 kirjamessuilla haastatteluja oli kolmen päivän aikana runsaat 50 – mainittakoon, että ennen korona-aikaa haastatteluja oli enimmillään 80 –, kirjailijoita oli noin paristakymmenestä eri kustantamosta, 75 koululaista ja opiskelijaa hoitivat haastattelut, yhteistyöhön lähteneet TYO:n äidinkielen auskultantit nostivat osaston ja kirjamessujen näkyvyyttä eri some-kanavilla, ja kaikkea tätä toimintaa pyöritettiin kymmenen aktiivisen opettajan voimin talkootyönä, joka on vaatinut satojen tuntien työpanoksen – ihan vain lukutaidon edistämiseksi ja elämysten tarjoamiseksi nuorille.

Ehkä sinunkin lapsesi on ollut yhdistyksen osastolla haastattelemassa kirjailijoita tai olet käynyt kuuntelemassa haastatteluja.

Yhdistyksen kirjamessutoiminnan ovat mahdollistaneet suopeat messujen ohjelmapäälliköt, kuten Kari J. Kettula, Jenni Haukio, Tommi Kinnunen ja Salla Simukka, Seppo Puttonen sekä Messukeskuksen mahtava vastaantulo, kun yhdistykseltä on veloitettu vain osaston rekisteröintimaksu. Kustantamot ja kirjailijat ovat kehuneet TSÄOn osastoa, koska nuorten haastattelut ovat olleet aitoja, hauskoja ja jopa yllättäviä.

Arvostusta osasto on siis saanut osakseen, mutta onko tämä vuodesta 1992 jatkunut yhdistyksen kirjamessutoiminta nyt lopussa?

Messukeskus ilmoitti, että yhdistys saa toki messuosaston lattia-alan ilmaiseksi, mutta joutuu maksamaan kalusteista, tekniikasta sekä työstä siinä missä toisetkin. Sinänsä ymmärrettävää, koska Messukeskus on voittoon pyrkivä yhtiö. Yhdistyksen budjetille maksu, joka on noin runsas 2000 euroa, on kuitenkin ylitsepääsemätön, koska vuosittaiset jäsentulotkaan eivät kata summaa.

Me, TSÄOn hallituksen jäsenet ja aktiivit kirjamessutoimijat eli muu jäsenistö, joudumme nyt miettimään eri vaihtoehtoja: toteammeko, että muutenkin koulumaailman hektisyys on meille tarpeeksi eivätkä rahkeet enää riitä sponsoreiden hankkimiseen, ja lopetamme kirjamessutoiminnan tältä erää vai käytämmekö talkootunteja hankkiaksemme sponsoreita, jotta saamme yhä edelleen tehdä ilmaiseksi lukemista edistävää työtä?

Vai olisivatko kunnat valmiita edesauttamaan lukutyötä? Entä kustantamot, joiden kirjailijoille tarjoamme näkyvyyttä – oletteko valmiita realisoimaan arvostuksenne rahallisena tukena, jotta jälleen näemme syksyllä 2022? Entä huoltajat – oletteko valmiita ottamaan valtuuttamiinne poliitikkoihin yhteyttä edistääksenne lasten ja nuorten asiaa?

Pelkäämme, että byrokratia ottaa kuitenkin niskalenkin: tahtoa ehkä löytyy, mutta joko ei ole käynnissä hanketta, jonka kautta rahaa ohjata toimintaamme, tai emme täytä tiettyjä vaatimuksia tai toimintaamme pidetään pahimmassa tapauksessa vain meidän omana pikku harrastuksenamme eikä sen hyötyä nähdä, vaikka joka syksy joukko nuoria lähtee mielenkiinnosta, innosta ja toiminnan ilosta haastatteluihin mukaan.

Olisi helpottavaa nähdä vastaantuloa, jossa todetaan toimintamme olevan ilman muuta kannatettavaa ja tuettavaa – ja se vielä osoitettaisiin todeksi. Meillä on kuitenkin yhdistyksenä halu jatkaa, mutta kuka tulee vastaan?

TSÄO ry:n hallitus

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat

Merja Laine-Sjöström, puheenjohtaja; Anu Virpi, Riitta Sahipakka, Inka Rautiainen, Sanna Vuola, Elina Mäkinen, Elias Heikkonen