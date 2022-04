Pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Suomi on toisinaan porona ajovaloissa, ei ymmärrä kulkea eteen eikä taakse. Mielestäni ulko- ja turvallisuuspolitiikassa poron pitäisi ottaa askel taakse ja Nato-jäsenyyshakemuksen asemesta kirkastaa puolueettomuuspolitiikkaansa.

En ymmärrä, miksi etenkään Ukrainan sota sinänsä olisi Suomelle syy liittyä Natoon. Mielestäni se osoittaa pikemminkin, että Suomen puolueettomuuspolitiikka on ollut onnistunutta.

En ymmärrä, miksi Ukrainan sota sinänsä olisi oleellisesti lisännyt Suomeen kohdistuvaa sotilaallista uhkaa. Käsittääkseni Venäjän keskeisimmät intressit Ukrainassa ovat varsin paikallissävytteisiä. Ukraina on venäläisyyden emämaa ja entinen neuvostotasavalta. Ukrainassa on merkittävä venäläisväestö. Oli Maidanin vallankumous. Ukraina haki Nato-jäseneksi (mikä ei tee Ukrainaa syypääksi sotaan). Venäjä on sotinut Ukrainassa jo kahdeksan vuotta.

Tämä poikkeaa Suomen tilanteesta paljon.

Perinteisesti Suomen viisautena on ollut pysytellä poissa suurvaltojen vastakkainasettelusta. Nato-jäsenyys olisi omiaan vetämään Suomen keskelle sellaista ja tilanteen kriisiytyessä jopa sodan päänäyttämöksi.

On puhuttu presidentti Putinin arvaamattomuudesta. Mutta missä mielessä hän on ollut tätä? Tavoitteiden vai keinojen suhteen? Ymmärtääkseni Putinin toimet Ukrainassa moraalittomuudessaankin ja epäonnistuneinakin vastaavat hänen tunnettuja tavoitteitaan.

Eivätkö Putinin toiminnassa yllättävää ole olleet juuri keinot? Mutta käsittääkseni Suomen Nato-jäsenyyshakemus edellyttäisi luottamusta Putiniin nimenomaan keinojen suhteen, sitä, että vastatoimet pysyisivät järkevissä rajoissa ja ettei hän olisi ennen pitkää valmis aggressioon jotain Nato-maatakin vastaan. Olisiko tällainen luottamus Putiniin perusteltua?

On sanottu, että Naton asemesta Suomelle jäisi Armenian tai Valko-Venäjän tie. Itse en ymmärrä, miksei Suomi voisi palata Mannerheimin-Paasikiven-Kekkosen-Koiviston-linjalle, joka merkitsi Suomen puolueettomuuden turvaamista. Siitä on oikeaa kokemusta.

Mielestäni pienelle maalle on tärkeää saada päättää itse erikseen, mihin sotaan tulee osalliseksi. Etukäteislupaus sotilaallisen tuen antamisesta kaikille liittolaisille sodassa kuin sodassa on omiaan aiheuttamaan, että Suomen kohtalo on sidottu vieraan vallan harjoittamaan – mahdollisesti hyvinkin epäviisaaseen – ulkopolitiikkaan, tämän seurausten tähden.

Vaikuttaa siltä, että Natosta haetaan osin suorastaan sielunhoidollista lohdutusta, mutta varsinkaan tämä ei ole oikea syy tehdä kovia sotilaspoliittisia ratkaisuja. Suomen apu ei tule viime kädessä idästä eikä lännestä vaan ylhäältä, armolliselta ja kaikkivaltiaalta Jumalalta. Siksi suhteemme Häneen on oltava ulkopolitiikan asemesta sisäpolitiikkaa.

Presidentti Kekkosen (1.1.1959) sanoin: ”Katso taaksepäin: kiitä. Katso eteenpäin: luota. Katso ylöspäin: usko.”

Marko Virtanen

matematiikan opettaja ja teologi