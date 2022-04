Mikä ihmeen halu etenkin nuoremmalla sukupolvella, kokoomuksella ja Sdp:llä on tuhota Turun vanhin siirtolapuutarha, historiallinen viheralue?

Kaupungin päättäjät, Kupittaan siirtolapuutarhan säilyminen on turkulaisille symbolinen ja ainoa peruste sen purkamiselle on raha! Turku on tuhonnut jo 1950–1970-luvuilla upeita rakennuksia kaupunkilaisten mielipiteistä huolimatta.

Turun kaupungin vuonna 2019 teettämässä kyselyssä 76 prosenttia ilmaisi mielipiteensä Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisen puolesta. Säilyttämistä vaativassa adressissa oli yli 10 000 ääntä. Milloin Turun kaupunginhallitus ymmärtää, että kaupunki perustuu sen asukkaista ja heidän mielipiteillään on arvoa! Tehkää yhteistyötä siirtolapuutarhan kanssa, tehdään siitä yhdessä suojelukohde, jota tutkitaan, kehitetään ja joka on vieläkin avoimempi kaikille, turistit mukaan lukien!

Siirtolapuutarha on kuin aikahyppy menneeseen, jossa eletään luontoystävällisesti, sosiaalisessa yhteisössä. Puutarhan upeat omenapuut ovat nähneet paljon ja ilahduttaneet turkulaisia kukinnoillaan ja sadoillaan. Omenapuita on kaikkiaan yli 300, joukossa useita kymmeniä vanhoja lajikkeita. Moni lajike on todettu harvinaisuuksiksi ja osa jopa tunnistamattomiksi.

Kupittaan siirtolapuutarhassa on vielä runsaasti tarvetta jatkotutkimuksille ja monimuotoisen kasvillisuuden ylläpidon turvaamiselle ja hyödyntämiselle.

Siirtolapuutarha on yksi kaupungin keuhkoista ja sillä on monimuotoinen osa kaupunkiympäristön ekosysteemin tuottajana. Ravinto ja veden suodatus. Säätelijänä puhdistaminen, pölytys, melun vaimennus, elinympäristöjen tarjoaja. Kulttuurihyötyjä ovat virkistäytyminen, taide, tieto, tutkimus ja oppiminen. On paljon tapahtumia kesäisin näihin liittyen.

Kupittaan siirtolapuutarhassa tuotetaan edelleen suuria määriä lähiruokaa käsivoimin, ilman kemiallisia torjunta-aineita. Puutarhassa pidetään yllä vanhoja kasvikantoja, kokeillaan uusia, hoidetaan kaupunkieläimiä maaperän eliöistä pölyttäjiin, siileihin ja lintuihin.

Puutarhassa on toteutettu myös multaa ja Mukuloita -hanke, jonka tavoitteena oli kasvien ja pienimuotoisen viljelyn avulla avata kiertotalouskäsite päiväkotien lapsille ja työntekijöille. Tämä toimintamalli on koottu muidenkin päiväkotien hyödynnettäväksi.

Kupittaan siirtolapuutarhassa toimii jo Sateenkaari Koto ry:n päiväkoti, joten aluetta ei tarvitse tuhota uudelle päiväkodille, mitä kaupunki on uusissa suunnitelmissaan myös väläytellyt.

Eikä unohdeta siirtolapuutarhan suojelijoita, puutarhureita, jotka ovat omistautuneet, jotkut jopa vuosikymmenien ajan omavaraisesti, kehittäneet, viljelleet ja rakkaudella vaalineet aluetta, kesäkotejaan ja kasvustoa. Sitä arvoa ei mitata rahassa, sillä se on rakkautta, kunnioitusta luontoa ja oman kaupungin historiaa kohtaan.

Te kaupungin nuoremmat päättäjät, jotka olette vahvasti sitä mieltä, että sinne tarvitaan uusia rakennuksia; Turussa on tonttitarjontaa paljon, joten perusteita puutarhan tuhoamiselle ei ole. Nyt pitää katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Vaalitaan vehreyttä ja annetaan tuleville sukupolville myös elinympäristönä viihtyisämpi ja terveellisempi paikka asua.

Kupittaan siirtolapuutarha pitää säilyttää kokonaisuudessaan, jotta kaupunki-ilma on puhdasta ja laajat viheralueet takaavat kaupunkilaisten viihtyvyyden ja luonnon monimuotoisuuden. Nyt ei saa puhua raha, vaan Turku saa näyttää, että se on yksi maailman parhaista ilmastokaupungeista! Ottakaa mallia Helsingin kaupungista, siellä ymmärretään ja vaalitaan siirtolapuutarhoja ja vehreyttä!

Haluan kiittää Tiina Pihlajamäkeä, jonka kirjoituksista olen koonnut tähän osia. Haluan kiittää kaikkia turkulaisia, jotka ovat allekirjoittaneet adressin ja kirjoittaneet faktoja puutarhan puolesta, taistelua jatketaan! Iso kiitos Eija Meriluoto, Kupittaan siirtolapuutarhan yhdistyksen puheenjohtaja ja suojelija työstäsi puutarhan puolesta!

Camilla Johansson