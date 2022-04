Asiantuntijoiden ja poliitikkojen mukaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on pakko rakentaa ”ylimenokaudeksi” lisää ydinenergiaa, koska uusiutuva energia ei riitä.

Ydinvoimalan suunnittelu ja rakentaminen vie 20 vuotta, sen käyttöikä on 60 vuotta ja käytettyä polttoainetta on jäähdytettävä laitoksen piirissä vielä 40 vuotta. Sitä on myös säilytettävä turvallisesti 300 000 vuotta, eikä se muutu vaarattomaksi koskaan. Ylimenokaudesta tulee pitkä.

Tuuli- ja vesivoimasta puhutaan uusiutuvana energiana, mutta aurinkoenergia unohdetaan usein kokonaan. Tähtitieteilijän koulutuksellani tiedän, että runsainta on Auringon säteilynä Maahan saapuva energia, jota tulee 10 000 kertaa enemmän kuin ihmiskunta käyttää.

Aurinkovoimaa pidetään kai pienimuotoisena näpertelynä vailla suurempaa merkitystä. Sellaiseksi se jääkin, jos tyydytään useiden yritysten ylimitoitetulla hinnalla kauppaamiin alimittaisiin voimaloihin. Aurinkovoimalasta kannattaa tehdä mahdollisimman tehokas.

Tein talooni energiaremontin 40 vuotta sitten ja kuusi vuotta sitten asensin siihen 16 MWh vuodessa tuottavan aurinkovoimalan. Sen sähkön tuotanto ylittää kulutukseni, joten asun nyt 100-vuotiaassa plus-energiahirsitalossa.

Energiaomavaraisuuteni ei ole vaatinut mielestäni mitään sellaista satsausta, joka ei olisi mahdollista muillekin. Suomessa on 1,5 miljoonaa asuin- tai liikerakennusta, joiden keskimääräinen huoneala 315 neliömetriä on sama kuin omani. Jos kuvitellaan niihin asennettavan keskimäärin omani tehoinen aurinkovoimala, tuottaisivat ne vuodessa sähköä 24 teravattituntia, eli enemmän kuin Suomen ydinvoimalat yhteensä.

Aurinkosähkö on helppo, nopea ja lähes kaikille mahdollinen keino saada edullista energiaa. Oman voimalani kustannus oli maalämpöjärjestelmän luokkaa. Nykyisin paneelien hinta on puolittunut ja teho kasvanut 30 prosenttia. Viime vuonna yritykselleni asennetun samantehoisen voimalan tuotantokustannus on alle 3 senttiä kilovattitunnilta, mikä on paljon alle pörssisähkön keskimääräisen päivähinnan.

Mustat yksikidepaneelit muuttavat Auringon säteilystä 20 prosenttia sähköksi ja yli 75 prosenttia lämmöksi. Ihmettelen, miksei tätä lämpöä hyödynnetä, vaan sitä varten tehdään erityisiä lämpökeräimiä. Lämpö voitaisiin ottaa helposti talteen lämpöpumpulla. Aurinkopaneelien energian tuotanto lähes viisinkertaistuisi ja niiden jäähdytys lisäisi sähkönkin tuotantoa 15–20 prosenttia.

Lämpöä tulee Auringosta eniten silloin kun sitä vähiten tarvitaan. Yksinkertaisinta olisi varastoida sitä maalämpökaivolla kallioon. Talvella lämpö pumpataan samalla järjestelmällä rakennusten tarpeisiin. Lämmitetystä kalliosta saadaan tarvittava lämpöteho irti pienemmällä ja halvemmalla järjestelmällä.

Mitään uusia innovaatioita ei tarvittaisi näihin järjestelmiin, jotka voisivat tuottaa aurinkoenergiasta kolmasosan Suomen energiantarpeesta jopa ilman energiayritysten satsauksia.

Tapio Korhonen

avaruusoptiikkaan erikoistuneen yrityksen johtaja