Tavallinen politiikkaa mediassa seuraava on ihmeissään siitä, etteivät Euroopan, eikä koko maailmankaan valtioiden johtajat nähneet, mihin Venäjä on menossa.

Oliko tästä kuitenkin ymmärrys joillakin, esimerkiksi tiedusteluorganisaatioilla, joillakin tutkijoilla, venäläistä elämäntapaa, kulttuuria ja kieltä oikeasti tuntevilla, siellä arkista elämää elävillä ja havainnoivilla? Jäikö kuitenkin voimaan mustissa autoissa palatsista toiseen kuljetettujen poliitikkojen ja bisneseliitin usko järjestelmän muutokseen: ”Kyllä me osaamme heitä käsitellä, me ohjaamme heidät oikealle tielle”?

Kun ilmiselvät jälkiviisaat ja hyväuskoisuuttaan nyt peittelevät karsii pois, jää tuskin muita kuin vasta politiikkaan tulleita tuoreita, rohkeita voimia, joihin nyt on turvattava.

Olennaista ei tietenkään ole se, kuka oli väärässä vaan se, että nyt olisi tehtävä pikaisesti analyysi ja skenaarioita siitä, mitä Venäjällä on tapahtumassa ja miten tämä näkyy maailmassa. On myös nähtävä mahdolliseksi se, että nykytila ei ole mikään äkkinäinen muutos, vaan jatkumoa ainakin vuosikymmenien kehitykselle. Yhteiskuntahan ei ole kehittynyt, vain johtoa on vaihdettu.

Muutos tietenkin on tulollaan. Sen luonteen ennakointi vaatii nyt lopulta oikean arkisen tiedon rohkeata käyttöä.

Akuutein asia on tietysti tappamisen ja hävittämisen lopettaminen Ukrainassa.

Osmo Nieminen