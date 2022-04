Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan listalla on 28.4. tilapäishoidon supistaminen vanhus- ja vammaispalveluissa kesäajaksi. Tämä tarkoittaa, että muun muassa omais- ja kotihoidon piirissä olevien lyhytaikaisia hoitojaksoja ja omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä ei pystytä toteuttamaan ja tätä kautta heikennämme oleellisesti palveluitamme ja omaishoidon tukea ja hoitovelkamme kasvaa entisestään.

Supistamisen perusteena on työvoiman saatavuusongelmat, tehtäviin ei ole saatavissa työvoimaa, jotta henkilökunnalle pystytään myöntämään lomansa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuusongelmat eivät ole syntyneet yhtäkkiä vaan pitkän ajan kuluessa. Ratkaisutkaan eivät ole tällöin usein yhdessä yössä saavutettavia, mutta kaupungin tulisi aktiivisemmin tarttua niihin.

Oppisopimuskoulutuksella olisi löydettävissä helpotusta työvoiman saatavuuteen, mutta kaupunki ei ole tullut vastaan tarjoamalla esimerkiksi palkallisia näyttöpäiviä. Yksi näyttö kestää 3–5 päivää ja niitä on neljä lähihoitajakoulutuksessa ja kaksi hoiva-avustajakoulutuksessa. Koska näyttö on palkaton, niin Turun kaupungilla työskentelevät opiskelijat tekevät vain minimin ja oppisopimuspaikat valuvat yksityiselle sektorille, joka on valmis maksamaan palkkaa viidestä näyttöpäivästä.

Kaupunki voisi kokeilla myös maahanmuuttajille suunnattua hoiva-avustajakoulutusta, missä toinen tutkinnon osa tehtäisiin päiväkodissa ja toinen vanhuspuolella. Tässä koulutuksen kesto olisi vuosi ja tämän jälkeen opiskelija voisi jatkaa koulutusta lähihoitajaksi.

Lähihoitajakoulutuksen Turussa voi aloittaa ihan koska vaan ja hoiva-avustajakoulutuksen viisi kertaa vuodessa. Lähihoitajakoulutus kestää kaksi vuotta, hoiva-avustajan kuusi kuukautta. Tämä voisi olla yksi ratkaisu siihen, että palvelut säilyisivät ympäri vuoden.

Turun Sdp:n valtuustoryhmä ja sd-ryhmän sote-lautakunnan jäsenet