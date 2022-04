Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa henkilöstötilanne on niin vaikea, että kaupunki joutuu sulkemaan tilapäishoidon paikkoja kesäksi. Vapautuva henkilöstö siirretään pitkäaikaishoidon yksiköihin vakituisten työntekijöiden loma-ajaksi.

Tämä on ymmärrettävää, koska pitkäaikaishoivaa ei voida keskeyttää edes henkilöstöpulan vuoksi ja uusia hoitajia ei saada.

Omaishoitajat ovat lähestyneet allekirjoittanutta miettien, miten Turku tulee turvaamaan näiden potilaiden ja heidän omaishoitajiensa tarvitseman hoivan ja hoidon tulevana kesänä.

Pitkä sulkuaika tarkoittaa monelle omaishoitajalle raskasta kesää. Pelkona on, että tuon kolmen kuukauden aikana, jolloin hoidettava ei pääse intervallijaksolle, useampi omaishoitaja väsyy, sairastuu ja joutuu mahdollisesti hoitoon. Tämä taas tarkoittaa, että omaishoidon turvin kotona hoidettu turkulainen ei luonnollisestikaan pärjää kotona, vaan joutuu hoitoon kodin ulkopuolelle.

Tilanne tulee olemaan sietämätön.

Meillä kaikilla hoitotyön ammattilaisilla on mielessä kesä 2021 ja henkilöstöpulasta jo tuolloin johtuva perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkojen puute. Potilaita ei saatu jatkoon Tyks Akuutista ja hoitojaksot Tyksissä olivat perusteettoman pitkiä. Sairaan vanhuksen ei tule joutua odottamaan jatkohoitoon pääsyä päivystyksessä.

Sama tilanne on ennakoitavissa tulevana kesänä, koska kesän 2021 jälkeen on sairaanhoitopiirin alueella edelleen vähennetty perusterveydenhuollon vuodepaikkoja ja lisää supistusta on tiedossa kesäksi.

Hoitoalan ongelmat ovat olleet tiedossa vuosikymmenet ja yksikään päättäjä ei voi olla ollut näistä tietämätön. Ilman palkkauksen, työn kuormittavuuden ja työolojen pikaista korjausta ongelmat eivät poistu.

Teija Tiusanen

Varsinais-Suomen hyvinvointialuevaltuutettu

Kokoomus