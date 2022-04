Vasta nyt yhteiskuntamme alkaa yleisesti ymmärtämään, miten hoitajat ovat venyneet ja joustaneet jo vuosikausia. Siitä puhuminen ei ole riittänyt, vaan on tarvittu ikävää vastakkainasettelua ja työtaistelutilanne.

Monissa yksiköissä on arkipäivää se, että sairauslomasijaisia ei saada ja henkilöstö on joutunut tekemään töitä vajaamiehityksellä. On myös yksiköitä, joissa ei ole vakituisia tehtäviä saatu täytettyä ja vuosilomasijaisuudet jäävät täyttämättä.

Tämän lisäksi työn vaativuus on jatkuvasti kasvanut, puhumattakaan pandemian tuomasta lisäkuormituksesta.

Miltä sinusta tuntuisi tehdä jatkuvasti kahden tai kolmen henkilön työt samalla palkalla? Ja mitä ajattelet siitä, että vastuusi jatkuvan paineen alla kasvaa, etkä pystyisi tekemään työtäsi enää eettisesti kestävällä tavalla? Miltä tuntuisi esimiehen painostus jäädä töihin, jos iltavuorosta puuttuu taas useampi hoitaja?

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että hyvinvointialueellamme työntekijät voivat hyvin, työn kuormitus on kohtuullista ja vaativiin tilanteisiin saa riittävästi tukea. Työntekijöille tulee mahdollistaa myös oman osaamisen kehittäminen ja uralla eteneminen.

Johtamisen tulee olla ammattitaitoista, tukevaa ja mahdollistavaa. Me haluamme olla kehittämässä hoitotyön veto- ja pitovoimaa koko hyvinvointialueella.

Kun meillä on ammattitaitoista henkilöstöä ja heitä on riittävästi asukkaidemme tarpeisiin, niin tällöin myös maakuntamme asukkaiden saama hoito ja hoiva on laadukasta.

Nyt on rakennettava uutta, jossa henkilöstö on keskeisessä asemassa. Mitään lupauksia paremmasta hoidosta ei voida luvata ilman henkilöstöä, joka sen tulee tekemään.

aluevaltuutetut

Reetta Tanila-Järvinen

sairaanhoitaja (kesk)

Niina Alho

sairaanhoitaja, TtM (sd)

Sirpa Hagsberg

sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja (sd)

Niina Piippo

sairaanhoitaja, kätilö (sd)