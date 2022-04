Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen esitti (TS 24.4.) niin vääristeltyjä tulkintoja näkemyksistäni (TS 22.4.), että täytynee vastata niihin. Ymmärrän toiveen rauhantahtoisen politiikan puolesta Ukrainassa, mutta näen hänen olevan kovin heikosti perehtynyt Putinin sotapolitiikan uhkaan.

Koskisen mielestä jo se, että EU-maat ja Suomi tukevat Ukrainaa aseellisesti on pois rauhan saavuttamisesta Ukrainassa. Hänen mielestään se on "militarismia", että vetosin voimakkaasti Ukrainan auttamisen puolesta. Hän on samalla tavalla väärässä kuin Ison-Britannian pääministeri Neville Chamberlain oli antaessaan myönnytyksiä Natsi-Saksan valloituspyrkimyksille ennen toista maailmansotaa.

Rauhantutkimuksessa erotetaan negatiivisen ja positiivisen rauhan käsitteet. Negatiivisessa rauhassa sotatilaa ei ole, mutta positiivinen rauha on sitä, että sodan syntymiseltä on viety edellytykset ehkäisemällä autoritääristä valtaa sekä kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja demokratiaa.

Demokratioiden välille sotia ei ole tapana syttyä. Siksi on tavoiteltava demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamista kestävän rauhan edellytyksenä.

Putinin Venäjä ei ole demokratia vaan autoritäärinen diktatuuri. Venäjän kehitys diktatuuriksi on ollut johdonmukaista ja jatkuvaa hänen valtakautensa alusta. Turvallisuuspalvelujen KGB:n ja FSB:n mies Putin nousi valtaan todennäköisesti lavastettujen pommi-iskujen verukkeella käynnistetyn julman ja verisen Tshetshenian toisen sodan avulla.

Väkivalta kuuluu Putinin vallankäytön tapoihin. Opposition, kansalaisaktivistien ja median edustajien murhat, tiivistyvä propaganda ja mediakontrolli, yhä yksinvaltaisempi hallitsemistapa, Georgian sota, Krimin miehitys ja Itä-Ukrainan nukkehallintojen tukeminen, Syyrian sota ja Aleppon tuho. Putin on tehnyt toistuvia sotarikoksia ilman, että niihin on puututtu.

Nyt Venäjä on jatkanut niitä Ukrainassa: naisten ja tyttöjen raiskauksia sekä siviilien systemaattisia teloituksia ja pommituksia.

Putinin sotapolitiikka on jatkunut, koska hän on mielestään tähän asti vain voittanut sillä. Länsimaita hän on pitänyt heikkoina, koska ne eivät ole asettuneet tiukasti hänen etupiirinsä rakentamista vastaan.

Tämä ei ole työoikeuden konflikti, jossa molempia osapuolia on kuunneltava tasapuolisesti. Putinin Venäjä on hyökännyt laittomasti Ukrainaan. Me emme voi päättää, mikä on kohtuullinen hinta rauhasta: se on demokraattisen Ukrainan oma valinta. Sen sijaan meidän on edistettävä rauhaa auttamalla hyökkäyssodan uhria saavuttamaan se itselleen mahdollisimman suotuisista asemista. Samalla ehkäisemme Putinin sotapolitiikan vaaran jatkumista.

Koskisesta on tärkeää perehtyä vastapuolen ajatuksiin. Koulutukseni Turun yliopiston poliittisesta historiasta valmistuneena maisterina auttaa juuri siinä. Tein erityisin kiitoksin hyväksytyn graduni Venäjän ulkopolitiikan asiantuntijoiden ajattelutavoista (2003) ja sen jälkeen jatko-opiskelijana perehdyin Suomen ja Venäjän suhteisiin ennen valintaani kansanedustajaksi.

Juuri siksi varoitan Putinin sotapolitiikasta ja Venäjän poliittisen eliitin parissa laajaa suosiota nauttivan etupiiriajattelun vaaroista, koska olen siihen hyvin perehtynyt. Jos Venäjä voittaa Ukrainassa, sen sotapolitiikka ja imperiumin tavoittelu eivät lopu. On tavoiteltava kestävää rauhaa, ei diktaattorille alistumista. Sen rauhan edellytys on Venäjän sotapolitiikan pysäyttäminen.

Ville Niinistö

europarlamentaarikko (vihr)