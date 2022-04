Turussa on henkilökuntapula sosiaali- ja terveyspalveluissa. Se ei tule yllättäen, vaan tilanne on syntynyt vuosien myötä ja ilmiö on valtakunnallinen.

Kunnissa kuten Porvoossa ja Turussa joudutaan sulkemaan osastoja työvoimapulan vuoksi. Henkilökuntaa ei saa rekrytoitua avoimiin vakansseihin, sijaisia ei ole eikä palvelua saa edes ostopalveluilla. Tämä tilanne uhkaa potilasturvallisuutta ja vaarantaa ihmisten terveyden, kun ihmiset jäävät hoidotta.

Ministeri Linden ja ministeriö olivat valmiina viemään pakkolakia eteenpäin, kun hoitajat uhkasivat lakolla. Perusteena oli potilasturvallisuus.

Arvoisa ministeri Linden, potilasturvallisuus vaarantuu myös nykyisellään, jos alalle ei saada työntekijöitä.

Suomessa on 70 000 sosiaali- ja terveysalalle koulutettua ihmistä, mutta he ovat hakeutuneet muille aloille. Tilanne on järjetön ja kestämätön, ja silkkaa resurssien tuhlausta. Jos heistä saataisiin rekrytoitua edes kolmasosa alalle, olisi tilanne jo huomattavasti parempi.

Tätä kriisiä ei selätetä, ellei valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa löydetä sopua ja rahoitusta paketille. Nyt on saatava osapuolet, sekä työntekijäpuoli että kuntatyönantaja, neuvottelupöydän ääreen ja löydettävä kestävä ratkaisu tilanteeseen.

Monivuotinen palkkaohjelma tulee vaatimaan rahaa, ja se maan hallituksen ja ministerin on osaltaan ratkaistava. Tosiasia on, että työntekijöitä ei tule löytymään alalle, ennen kuin saadaan työehdot ja palkat kuntoon.

Potilasturvallisuutta ja ihmisten terveyttä ei saa vaarantaa. Hyvä hoito kuuluu kaikille, ei harvoille.

Mirka Muukkonen

puheenjohtaja

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä