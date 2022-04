Kunto- ja työmatkapyöräilykausi on alkanut. Turku sekä kehyskunnat ovat pääosin poistattaneet tappajasepelin jalankulku- ja kevyen liikenteen väyliltä. Kiitos.

Mutta paikoin jälki on ollut huolimatonta.

Alikulkusiltojen, näkemäesteiden ja tieryppyjen kohdissa on yhä tappajasepelin jämiä. Esimerkiksi Kakskerran pyöräteillä, kuntien rajoilla sekä tienhoidon vastuualueiden tuntumassa on kohennettavaa. Työ on ollut hättäistä.

Kulunut tappajasepeli toimii renkaan ja anturan alla kuin laakeri. Kengänpohjissa se vahingoittaa lattioita. Tuore sepeli vauhdittaa sisärengaskauppiaitten liiketoimintaa.

Huolellisesti hoidetut ja ehjät pyörätiet ovat tärkeä osa kaikenikäisten sekä joka kunnan yhteistä liikuntaverkkoa. Se palvelee ikään ja peruskuntoon katsomatta kustannustehokkaasti useita liikuntamuotoja. Ne ovat mitä parhaita lähiliikuntapaikkoja!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Niiden kuntoon kannattaa satsata.

Arvoisat tienpitäjät! Tehkää kunnollista jälkeä. Ei riitä, että harjakoneella sutaistaan kuin aika-ajoissa. Puoliksi tehty ei ole tehty.

Se kostautuu.

Arvoisat tienkäyttäjät! Älkää roskittako tai rikkoko lasipulloja liikuntaurille. Käyttäkää käsi- ja äänimerkkejä jo hyvissä ajoin. Toimikaa kaikessa hyvinä esimerkkeinä.

Vain se on pääsymaksu noille liikuntapaikoille.

Seuratkaa kypäräni töyhtöä. Ja ei kun menoksi…

Mikael Miikkola

Turun valtuuston varapuheenjohtaja (ps)