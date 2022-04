Venäjän hyökkäys Ukrainaan on horjuttanut Euroopan turvallisuutta ja se osoittaa tarpeen unionille, jolla on nykyistä vahvempi puolustuskyky.

Ihmisten muuttoliike on nyt suurempaa ja nopeampaa kuin koskaan aiemmin sitten toisen maailmansodan. Tämä osoittaa kiireellisen tarpeen uudelle turvapaikka- ja maahanmuuttosopimukselle.

Järjestäytynyt rikollisuus ei ole koskaan aikaisemmin muodostanut näin suurta uhkaa Euroopan unionin ja sen kansalaisten turvallisuudelle. Se häiritsee arkea ja uhkaa sisämarkkinoita, vapaata yrittäjyyttä sekä talouskasvua. Se aiheuttaa taloudellista haittaa unionille sekä jäsenvaltioille ja uhkaa siten vakavasti horjuttaa oikeusvaltioperiaatetta ja näin demokratiamme toimintaa.

Vaikka kansallinen turvallisuus on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla, edellyttävät järjestäytyneen rikollisuuden EU:lle aiheuttamat uhat myös yhteiseurooppalaisia toimia.

Näinä aikoina EU:n kansalaisten turvallisuuden on oltava ensisijainen tavoite, minkä takaamiseksi esitämme seuraavia konkreettisia keinoja:

Ensinnäkin Europolin operatiivista toimintaa olisi vahvistettava, sillä se on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä virastoista järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa.

Pitkällä aikavälillä Europolille olisi annettava laajennettu operatiivinen rooli ja siitä olisi tultava operatiivinen poliisi, jolla on valtuudet käynnistää ja toteuttaa tutkimuksia rajat ylittävistä järjestäytyneistä rikoksista, jotka muodostavat vakavan uhan unionin sisäiselle turvallisuudelle.

Meidän on kyettävä myös entistä paremmin jäljittämään rikollisten välistä rahaliikennettä. Järjestäytyneen rikollisuuden ensisijainen motiivi on taloudellinen hyöty. Kuitenkin vain kaksi prosenttia järjestäytyneen rikollisuuden tuotosta jäädytetään ja vain yksi prosentti takavarikoidaan. Rahanpesu on yleinen käytäntö, ja rikolliset käyttävät hyväkseen rahanpesun vastaisten lakien hajanaisuutta jäsenvaltioissa.

Nämä porsaanreiät on tukittava. Lainvalvonta- ja veroviranomaisille on annettava paremmat operatiiviset ja tutkinnalliset välineet rahan seuraamiseksi.

Mafiatyyppiset, etniset ja perhepohjaiset järjestöt sekä muut strukturoidut verkostot ovat tyypillinen esimerkki korkean riskin rikollisverkostoista, jotka on myös kyettävä pysäyttämään. Näistä verkostoista moni luo rinnakkaisia ”oikeusjärjestelmiä” sekä kunniakoodeja, jotka rajoittavat muiden, erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksia ja vapauksia.

Europoliin pitäisikin perustaa erityisyksikkö, joka keskittää toimintansa yksinomaan riskialttiiden rikollisverkostojen pysäyttämiseen.

Euroopan unionissa ei saa olla sijaa ihmiskaupalle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään kiihdyttänyt ihmiskauppiaiden julmaa työtä. Se asettaa haavoittuvassa asemassa olevat naiset ja lapset alttiiksi seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Todistamme myös säännöllisesti, että ihmiskauppiaat käyttävät pakolaisia ja maahanmuuttajia rikolliseen toimintaansa. Tältä osin ulkorajan valvonnan palauttaminen takaisin on kiireellistä ja jäsenvaltioiden on kyettävä päättämään siitä, kuka saa tulla unionin alueelle.

Ei sovi unohtaa myöskään korruptiota, joka osaltaan mahdollistaa aseiden, huumeiden ja ihmisten salakuljetuksen Euroopan unioniin. Euroopan komission tutkimus osoittaa, että 60 prosenttia rikollisverkostoista harjoittaa korruptiota. Vuoden 2021 maailmanlaajuisen korruptiobarometrin mukaan 76 prosenttia EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että korruptio on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt heidän maassaan.

Korruption torjumiseksi on tehtävä paljon enemmän. Jäsenvaltioita on kannustettava tiukentamaan korruptiosta määrättäviä rangaistuksia kansallisessa lainsäädännössään.

EU:n kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää lisätä kansainvälistä yhteistyötä, sillä yli puolet EU:n rikollisverkostojen epäillyistä jäsenistä on EU:n ulkopuolisia. Suurin osa heistä on peräisin Länsi-Balkanilta, Itä-Euroopan maista ja Pohjois-Afrikasta.

Tässä korostuu se, että on tärkeää lisätä yhteistyötä lähtömaiden ja saman henkisten maiden, kuten Australian, Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Yhdysvaltojen kanssa puuttuaksemme onnistuneesti rikollisverkostojen rekrytointiin.

Petri Sarvamaa

Suomi

Tomas Tobé

Ruotsi

kirjoittajat ovat Euroopan parlamentin ja sen EPP-ryhmän jäseniä