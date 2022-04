Tuulivoiman autuus puhtaan energian tuottajana on kaikkien politiikkojen ja maailman pelastusoppien mukaan hyvin korkealla. Niitä pyörii nyt tuhatkunta laitosta pitkin korpimaisemaamme ja lisää rakennetaan koko ajan.

Tuulivoiman ongelma on kuitenkin pieni käteen jäävä sähköntuotto. Viime vuonna nuo tuhat voimalaa tuottivat sähköstämme 9,6 prosenttia.

Tuotantoluku ei näytä vaihtelevan vuosittain ainakaan ylöspäin.

Tuulivoiman osuus Euroopan ja koko maailman osalta on muutamissa prosenteissa.

Todelliset sähköntuottajat, ne, keiden varassa nouseva sähkönkulutus todella tuotetaan, jäävät infosodassa inhokkien joukkoon.

Jos ja kun satoja vuosia vanha tekniikka otetaan uusiokäyttöön pelkillä lupauksilla ja todellisten lukujen peittelyllä, ollaan hulhavan jäljillä. Mainitsematta jää myös se, että voimalan kestoaika on 15–20 vuotta ja se on sen jälkeen valtava romu, jota on hyvin vaikea ellei mahdotonta järkevästi kierrättää.

Tarvitsemme energian tuotantoomme paljon enemmän todellista realismia. Mutta tarvitsemme myös asian ympärille oikeaa rehellistä infoa. Oikeat luvut löytyvät päivitettyinä jokaisen koneelta parin nappulan takaa.

Matti Nikkilä

Liminka