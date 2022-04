TPS on jo tähän mennessä osoittanut olevansa lajinsa jääkiekon huipulla. Sen on tehnyt mahdolliseksi hyvä ammattivalmentaja Ahokas.

Joukkue on yhtenäinen, johon muualta tulleet ovat hyvin sopeutuneet. 11 omaa junioria on saanut näytön paikat joukkueessa. Ykkösketju on tehnyt murskaavaa jälkeä vastustajan maalilla.

Joukkueen omaan päähän on tehty vähän maaleja. Loistava maalivahti Karejev ja puolustus ovat suoriutuneet hyvin tehtävistään.

Nappaan puolustuksesta pakkiparin Ruben Rafkinin ja Eemil Viron. Rafkin hallitsee koko kentän. Hän ei anna periksi missään tilanteessa. Vaikea vastustajan ohittaa. Napakat syötöt omille lapaan, joukkuehengen ja tsempin luoja. Pelimies.

Eemil Viro samaa tyyliä. Luistelutaito mallia Reijo Ruotsalainen. Vaikea kaukalossa ohittaa. Pelimies.

Tsemppiä TPS viimeiseen tämän kauden kovaan koitokseen.

Ilkka Tulonen