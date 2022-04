Turun Sanomat käsitteli 19.4. Suomen työmarkkinajärjestelmää ja arvioi lehden pääotsikossa, että "tupo-kautta on seurannut kaaos". Jutussa kaivattiin ratkaisuiksi muun muassa vahvempaa sovitteluinstituutiota ja palaamista tupo-pöytiin.

Sovittelujärjestelmää on syytä pohtia, mutta paluu keskitettyihin sopimuksiin ei ole oikea suunta. Päinvastoin työehdoista pitäisi sopia entistä enemmän työpaikoilla.

Työmarkkinoilla on viime vuosina pyritty lisäämään hajautettua sopimista. Elinkeinoelämän keskusliitto kielsi itseltään keskitetyn sopimisen jopa sääntömuutoksella. Metsäteollisuus lopetti myös liittokohtaisen sopimisen ja siirsi neuvottelut yrityksiin. Silti hajautettu sopiminen on edennyt tahmeasti.

EK:lla on edelleen merkittävä rooli palkkaratkaisuiden koordinoimisessa. Se haluaa varmistaa koordinaatiolla, ettei synny alakohtaista palkkakilpailua. Palkansaajapuoli taas koordinoi, että Etelärannassa koordinoitu katto on myös lattia.

Lopputulos on se, että palkkojen osalta keskitetty sopiminen asiallisesti jatkuu eikä sopimuksissa riittävästi huomioida liiketoimintojen ja yritysten erilaisia tilanteita ja tarpeita.

Samaan aikaan työehtosopimusten sisällöllinen uudistuminen on hidasta. Metsäteollisuudessa siirtyminen hajautettuun sopimiseen ei ole juurikaan erilaistanut sopimuksia. UPM:n pitkä lakko on hyvä osoitus siitä, miten vaikeaa on eriyttää sopimuksia erilaisten liiketoimintojen tarpeisiin.

Työmarkkinakierros on paljastanut taas kerran Suomen työmarkkinoiden runsaat valuviat. Niitä on määrätietoisesti korjattava, jos haluamme parantaa Suomen yritysten mahdollisuuksia kilpailla. Tarvitsemme uudistuksia niin työlainsäädäntöön, työehtosopimuksiin kuin sopimiseen työpaikoilla.

Lainsäädäntöä on uudistettava antamalla toisin sopimisen oikeus, mikä mahdollistaa, että työpaikoilla voidaan sopia myös työehtosopimuksista poiketen. Tämän pitäisi olla vapaassa maassa itsestäänselvyys, mutta meillä se on utopia.

Lisäksi pitää poistaa runsaat 50 sopimisen kieltoa, jotka estävät monissa asioissa työehtosopimusten mahdollistamat joustot. Sopimiskiellot asettavat yritykset ja työntekijät lain edessä eriarvoiseen asemaan, mitä on vaikea ymmärtää 2020-luvun Suomessa.

Myös muita joustoja tarvitaan lakeihin. Työrauhasääntely kaipaa uudistamista muun muassa poliittisten ja vaikutuksiltaan kohtuuttomien lakkojen osalta.

Myös työehtosopimuksia pitää määrätietoisesti uudistaa, koska ne ovat vastakin tärkeitä.

Olennaista on kehittää kaikilla työpaikoilla paikallisen sopimisen kulttuuria. Se kehittyy, jos siihen saadaan lisää mahdollisuuksia.

Myös julkisella sektorilla tarvitaan paikallista sopimista, koska kustannukset ovat hyvin erilaisia eri puolilla maata ja myös eri kilpailutilanteet työvoimasta ovat erilaisia. Vähimmäispalkat voidaan linjata lailla, mutta muuten työehtosopimista pitää määrätietoisesti hajauttaa.

Mikael Pentikäinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja